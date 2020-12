CaixaBank, reconeguda pel seu lideratge en la seva resposta a la crisi de la COVID-19 per Global Finance

CaixaBank, el banc presidit per Jordi Gual i dirigit per Gonzalo Gortázar, ha rebut el premi "Entitat líder global davant de la crisi 2020", per la revista nord-americana Global Finance. Els premis "Outstanding Crisi Leadership", de nova creació, destaquen les entitats i empreses que han demostrat el seu lideratge empresarial i social a la crisi de la pandèmia de coronavirus, amb mesures destinades a ajudar els seus clients, protegir els seus empleats i impulsar la recuperació econòmica i social.













Un jurat format per tres experts independents i l'editor de la revista va triar als guanyadors tenint en compte, entre altres aspectes, la grandària de les ajudes, l'abast i impacte social de les mesures adoptades, així com la situació sanitària i econòmica dels diferents territoris. CaixaBank destaca com l'única entitat europea en el grup dels guanyadors de la categoria global.





Aquest reconeixement se suma al de "Excel·lència en Lideratge a Europa Occidental 2020" de la revista Euromoney, obtingut per CaixaBank pel seu compromís social en la seva resposta a la crisi de la COVID-19.





Mesures de suport de CaixaBank per reactivar l'economia





Des de mitjans de març, CaixaBank ha estat operatiu en tot moment com a proveïdor de serveis essencials, actuant amb un grau de compromís molt elevat amb la societat i amb els seus clients gràcies a la feina dels més de 35.000 empleats de Grup. L'entitat ha garantit el finançament a empreses i particulars i segueix donant suport als sectors més afectats per la pandèmia.





A través de la seva campanya # ContigoMásQueNunca, va posar en marxa a partir de març mesures focalitzades en els clients particulars i en la societat per reactivar l'economia, entre les quals destaquen:





- L'entitat ha posat a disposició dels clients la major xarxa de caixers a Espanya, amb prop 9.000 terminals, i ha mantingut oberta en tot moment més d'un 90% la seva xarxa de 4.000 oficines. Així mateix, el banc s'ha mantingut operatiu en el 97% dels més de 2.000 municipis en què és present.





- CaixaBank ha avançat a 3,6 milions de clients l'abonament de les pensions, prestacions d'atur i suspensions temporals d'ocupació, i ha establert un pla d'atenció prioritària en oficines per a gent gran.





- Des de l'inici de la crisi i fins al 30 de setembre, CaixaBank ha aprovat més de 383.000 sol·licituds de moratòria hipotecària i préstecs personals, que afecten una cartera de 11.000 milions d'euros, un 5% de l'total de la cartera de crèdit de l'entitat.





- Des de l'inici de l'estat d'alarma i fins al 30 de setembre, ha concedit 51.530 milions d'euros al sector empresarial, a l'marge de les línies ICO, destinats a facilitar el finançament de les grans empreses, pimes, autònoms i emprenedors. A més, des de l'inici de la comercialització de les línies ICO COVID-19 i fins al 30 de setembre, CaixaBank ha gestionat més de 188.000 sol·licituds de préstecs per un import total de 15.071.000 d'euros. El 76% de l'import desemborsat correspon a autònoms i pimes.





- L'entitat ha registrat un increment de la seva cartera de crèdit a empreses en un 18% en els primers nou mesos de l'any i ha emès un bo social COVID-10 de 1.000 milions d'euros per finançar a pimes i microempreses a les zones més desfavorides d'Espanya.





- CaixaBank ha reforçat el servei de banca en línia CaixaBankNow, disponible tant via web com a través de l'aplicació mòbil, que permet realitzar la pràctica totalitat de l'operativa bancària sense haver de desplaçar-se a una oficina física.





- CaixaBank ha condonat el lloguer dels habitatges de la seva propietat a 4.800 famílies.





- VidaCaixa i SegurCaixa Adeslas han contribuït amb més de 8,5 milions d'euros en la constitució d'un fons solidari que assegura al personal sanitari (700.000 persones) de forma gratuïta.





- L'entitat ha impulsat, juntament amb la Fundació "la Caixa", la campanya solidària "Cap llar sense aliments" per respondre, de forma excepcional, a l'emergència social derivada de l'actual crisi sanitària i social, amb una recaptació que va arribar als 3,3 milions d'euros.





Tot això ha estat possible gràcies al lideratge de CaixaBank en banca minorista a Espanya, on és el banc principal per un de cada quatre clients. Així mateix, l'entitat és líder en banca digital amb 7 milions de clients digitals, gràcies al seu ferm compromís amb la transformació digital ia la seva aposta per les noves tecnologies per oferir el millor servei a client en qualsevol lloc ia través de qualsevol canal.