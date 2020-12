El Col·legi de Metges de Barcelona demana el confinament total i immediat de Catalunya

Els indicadors que reflecteixen l'estat del coronavirus a Catalunya creixen cada dia. Avui el territori ha registrat 3.762 casos i 98 morts, amb la velocitat de reproducció (rt) per sobre d'1 i un índex de reproducció de 328 punts. Davant aquest escenari, el president de Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha demanat a les autoritats un confinament total domiciliari abans de Cap d'Any per evitar els estralls que pugui causar el virus en l'última nit de l'any.





"Un confinament curt però intens permetria no només baixar les xifres d'ingressos i contagis, sinó també millorar les perspectives de les empreses i l'economia que hagi de tancar", explica Padrós, alertant que, en cas contrari "entrarem en xifres pitjors i acabarem igualment confinats ".





Per això, es recolza en les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, que "ha plantejat com a alternativa confinaments curts però intensos" per evitar que la tancada s'hagi de prolongar durant mesos.





"El punt de partida pel que fa a contagis i ingressos és alt, no estem com al principi de la segona onada i fàcilment el sistema pot entrar en col·lapse", alerta Padrós "Si no s'actua amb velocitat, tot el que fem condicionarà les properes setmanes ", assenyalant que factors com l'inici de l'hivern, les baixes temperatures i a l'actual situació als hospitals són" el còctel perfecte perquè la situació es torni catastròfica ".





Els metges de Barcelona volen evitar el que pot ser un gener »molt dur", en què grans increments en el nombre d'ingressos en hospitals es tornin a colapsar. Aquesta circumstància va comprometre seriosament la seva salut mental. "Hem viscut dues ones sense descans i alguns sense poder fer vacances, atenent a pacients de covid-19 i d'altres patologies", insisteix Padrós.