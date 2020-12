El 2019 van augmentar els delictes contra la llibertat i indemnitat sexual

Un estudi del Ministeri d'Interior ha revelat gairebé la meitat de les víctimes de delictes contra la llibertat i indemnitat sexual a Espanya són menors. L'informe mostra a més que les Forces de Seguretat van detectar un increment d'aquest tipus de delictes el 2019, que van arribar a sumar 15.319 casos.









El 85% de les víctimes són dones, i entre els casos investigats, el 46,2% són menors d'edat, seguides a gran distància per les compreses entre els 18 i 30 anys, que representen el 28,5% dels casos investigats . Les sèries estadístiques mostren una clara tendència a l'alça en els cinc últims anys per aquesta tipologia delictiva, en particular l'any passat, en què l'augment va ser d'un 11,2 per cent respecte de 2018.





En el següent gràfic es poden observar les dades dels fets coneguts registrats els fets aclarits registrats des del 2013 fins al 2019. Els fets coneguts registrats van ser 8.923 el 2013, 9.468 el 2014, 9.869 el 2015, 10.844 el 2016, 11.692 el 2017 , 13.782 el 2018 i 15.319 el 2019.





Ministeri de l'Interior





Les dades recopilades pel Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat recullen també un destacat augment de l'eficàcia policial a l'hora de resoldre aquestes denúncies. En 2019, els delictes contra la llibertat i indemnitat sexual aclarits van ser 11.887, un 81 per cent del total.





Segons l'informe, en el 97% dels casos i l perfil predominant del detingut o investigat per aquests delictes és el d'un home. A més, en el 32,9% dels casos té entre 41 i 64 anys.





Els abusos i les agressions sexuals -tots dos amb i sense penetració- són les tipologies penals més freqüents, ja que són el 78% del total. En el pol oposat se situen els delictes relatius a la prostitució, que el 2019 van confirmar una clara tendència decreixent ja detectada en anys anteriors.





En el següent gràfic es constaten el tipus de delictes que es van produir durant el passat any.





Ministeri de l'Interior





En 2019, un total de 9.638 van ser detingudes o investigades per la possible comissió d'un delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. Al contrari que en el cas de les víctimes, el perfil predominant del detingut o investigat per aquesta causa és el d'un home (en el 97 per cent dels casos), d'entre 41 i 64 anys (32,9 per cent) i en la majoria dels casos per abús sexual.