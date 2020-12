L'OMS demana que la vacuna arribi a tots els països i "no només als que s'ho poden permetre"

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha instat, en el seu discurs de cap d'any, a assegurar-se que "totes les persones en risc a tot arreu, no només en els països que poden permetre les vacunes, siguin immunitzades "contra el COVID-19.









Per a això, segons Tedros, el mecanisme de repartiment de vacunes a nivell mundial posat en marxa per l'OMS, COVAX, necessita "urgentment una mica més de 4.000 milions de dòlars per comprar vacunes per als països d'ingressos baixos i mitjans-baixos". "Aquest és el repte a què hem de fer front al nou any", ha ressaltat.





Per al director general de l'OMS, "l'equitat és l'essència de l'Accelerador ACT, i el seu braç de vacunes, COVAX, que ha assegurat l'accés a 2.000 milions de dosis de prometedores candidates a vacunes". "Les vacunes ofereixen una gran esperança per canviar el rumb de la pandèmia", ha indicat.





L'OMS considera que l'any 2020 "ha demostrat que els governs han d'augmentar la inversió en salut pública, des del finançament de l'accés a les vacunes per a totes les persones, fins a la millora de la preparació dels nostres sistemes per prevenir i respondre a la propera i inevitable pandèmia ". "Al centre de tot això hi ha la inversió en la cobertura sanitària universal per fer realitat la salut per a tots", afegeix.





En segon lloc, Tedros apunta que, com portarà temps vacunar tots contra el COVID-19, la població "ha de seguir adherint-se a mesures provades i comprovades que ens mantinguin a tots i cada un de nosaltres segurs". "Això significa mantenir la distància física, utilitzar màscares facials, practicar la higiene de mans i respiratòria, evitar els llocs interiors abarrotats i conèixer a la gent a l'exterior. Aquestes mesures simples, però efectives, salvaran vides i reduiran el sofriment que tantes persones van trobar en 2020 ", especifica.





En tercer lloc, "i per sobre de tot", Tedros ha instat a "comprometre a treballar junts de forma solidària, com a comunitat mundial, per promoure i protegir la salut avui i en el futur". "Hem vist com les divisions en la política i en les comunitats alimenten el virus i fomenten la crisi. Però la col·laboració i l'associació salven vides i protegeixen a les societats. El 2020, una crisi sanitària de proporcions històriques ens va demostrar el estretament connectats que estem tots ", argumenta.





"Vam veure com els actes de bondat i cura van ajudar als veïns en temps de gran lluita. Però també vam veure com els actes de malícia, i la desinformació, van causar danys evitables. L'any 2021, tenim una simple però profunda decisió de prendre: ¿Ignorem les lliçons de l'any 2020 i permetem que prevalguin els enfocaments partidistes, les teories de conspiració i els atacs a la ciència, el que resulta en un patiment innecessari per a la salut de les persones i la societat en general? O caminem junts els últims quilòmetres d'aquesta crisi, ajudant-nos els uns als altres al llarg de camí, des de compartir les vacunes de manera justa, fins a oferir consells precisos, compassió i cura a tots els que ho necessitin, com una família global? ", reflexiona.





Per Tedros, la "elecció és fàcil". "Hi ha llum a la fi del túnel, i arribarem allà prenent el camí junts. L'OMS està amb tu. Som una família i estem junts en això. Els desitjo a vostès i als seus éssers estimats un any nou pacífic, segur i saludable", conclou.