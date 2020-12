Jordi Cruyff "s'esborra" de la precampanya electoral del precandidat Font

Jordi Cruyff "s'esborra" de la precampanya electoral a la presidència del Barça i, en concret, es desmarca del precandidat, Víctor Font, que l' ha solemnitzat públicament com el proper director esportiu del club al costat del no menys "desitjat" Xavi Hernández per qui, si l'empresari vallesà guanyés les eleccions del proper 24 de gener, crearia la figura de "General Manager".





També públicament, Cruyff ha sentenciat, després de l'acte preelectoral de Font, que "estic centrat en el meu compromís amb el Shenhen i al marge del procés electoral a la presidència de l'Barça". Jordi, com Xavi, no estan disposats a "mullar-se" per res ni ningú i esperaran al triomfador d'uns comicis que disputaran els precandidats que el pròxim 11 de gener hagin obtingut un mínim de 2.257 signatures per accedir a la "recta final" i iniciar la campanya oficial el dia 15.













Xavi Hernández i Jordi Cruyff, en aquest darrer cas des de la Xina, seguiran el desenvolupament de la lluita per accedir a la presidència de l'Barça sense intervenir ... i amb el resultat definitiu, decidiran. Font no és l'únic presidenciable que vol involucrar-los en el seu projecte. Joan Laporta, més mesurat que mai (fins al moment) més enllà de les impactants lones gegants que exhibeix al costat de Santiago Bernabéu, pensa també en ells.





Cruyff i Xavi prescindeixen de ser "utilitzats", practiquen l'equidistància i es deixaran voler ... per qui guanyi les eleccions. L'"àlbum de cromos" de Font, es completava (al costat de Jordi i Xavi) amb la presumpta continuïtat de Ronald Koeman (que ja entrena a un equip que a 31 de desembre està situat deu punts per sota de l'líder Atlètic), amb García Pimienta (que seguiria desenvolupant la seva bona feina al Barça B) i la recuperació dels històrics i eficaços Joan Vilà i Albert Benaiges, per tutelar i dirigir el futbol base, una altra de les grans assignatures pendents en un club que, en els últims temps , ha descarrilat de manera clamorosa a nivell econòmic, esportiu, institucional i de transparència.