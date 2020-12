El BOE publica el decret que agilitzarà l'execució de fons europeus

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dijous el reial decret llei de mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública que elimina els 'colls d'ampolla' i traves de l'Administració per tal d'agilitzar l'execució dels projectes de els fons europeus i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.







La norma, que veu la llum en paral·lel als Pressupostos de 2021 i entrarà en vigor demà, busca que la tramitació i gestió coordinada dels fons europeus sigui "més eficient, més clara, més lleugera", amb "control i rigor", segons ha indicat la vicepresidenta primera de Govern i ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Carmen Calvo, el dia de la presentació.



Espanya rebrà 140.000 milions fins al 2026, d'ells 72.000 milions en transferències els tres primers anys i, dins d'aquests, 27.000 milions avançats ja en els Pressupostos de 2021 i serviran per emprendre transformacions. Amb la norma, es simplifiquen els tràmits per agilitzar l'execució dels projectes d'aquests 27.000 milions de fons europeus aquest nou any.



PERTES, SOCIETATS D'ECONOMIA MIXTES I NOUS ÒRGANS

La norma preveu un impuls de les societats d'economia mixtes, sota les que l'Estat comptarà amb majoria de capital i escomet al costat de l'soci privat l'execució de el projecte, recupera figures administratives i crea noves estructures 'ad hoc' per a agilitzar l'absorció de fons , com és el cas de la creació d'agències estatals com a organisme públic.



A més, el Govern crea una nova figura administrativa de col·laboració publicoprivada: els projectes estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (pertan), per al que s'obrirà un registre a Hisenda perquè les entitats interessades a formar part de la col·laboració públic- privada puguin fer-ho de forma "oberta i absolutament coordinada". Aquests projectes s'han d'aprovar un per un en el Consell de Ministres.



Pel que fa a la composició, es creen cinc nous òrgans de governança dels fons, que passen en primer lloc per una Comissió per a la Recuperació, Transformació i Resiliència, que presidirà Sánchez i en què participaran tots els ministres.



Es crea també un Comitè Tècnic, que donarà suport tècnic i legal a la Comissió Ministerial, i una Unitat de Seguiment de el Pla de Recuperació, així com fòrums i consells consultius d'alt nivell en els principals sectors implicats i es reactivarà la Conferència Sectorial de Fons europeus amb les CCAA a l'necessitar-se una "estretíssima col·laboració".



La Direcció de Fons Europeus, de el Ministeri d'Hisenda, serà designada com l'autoritat de gestió responsable de cara a la rendició de comptes a Brussel·les.



TRAMITACIÓ D'URGÈNCIA I SIMPLIFICACIÓ DE CONVENIS.

Amb la reforma de l'Administració s'escometen modificacions puntuals per millorar la tramitació d'expedients, la contractació, la gestió i el control a les fórmules habituals de treball (conveni, subvencions i fórmules de consorci).



Aquesta nova estructura organitzativa i administrativa serà l'encarregada d'agilitar a el màxim tots els terminis dels contractes finançats amb els fons europeus, als quals s'aplicarà "el règim excepcional de tramitació urgent".



En conseqüència, aquests projectes tindran preferència i els terminis per emetre els informes respectius o complir els tràmits corresponents quedaran reduïts a cinc dies naturals, sense que hi hagi cap pròrroga, a el temps que els terminis fixats per a la tramitació de procediment obert es reduiran a la meitat per excés, excepte el termini de presentació de proposicions, que serà de 15 dies naturals comptats.



En paral·lel, s'eleven els llindars econòmics per recórrer als procediments oberts simplificats, ordinari i abreujat.



A més, s'aborda la simplificació de la tramitació de convenis administratius eliminant les autoritzacions pel Consell de Ministres i reduint terminis per a l'emissió d'aquells informes que resultin preceptius. Es permet la tramitació anticipada dels expedients de convenis que vagin a executar-se en l'exercici següent o posteriors.



Excepcionalment, el termini de vigència d'aquests convenis podrà tenir una durada superior a la legalment establerta, podent arribar com a màxim a deu anys, amb possibilitat d'una pròrroga de set anys. La tramitació de subvencions relacionades amb l'ús de fons europeus també s'agilitza i s'escurcen els terminis.



Així, s'eliminen requisits d'informes i autoritzacions preceptives, si bé per autoritzar la concessió de subvencions de quantia superior a 12 milions d'euros serà necessari acord de Consell de Ministres.



Igualment, es podrà efectuar el desemborsament anticipat dels fons fins a un límit màxim de l'50% de la quantitat total a percebre en els expedients de despesa que es tramitin per als quals la normativa reguladora no permet o bé es limita el desemborsament anticipat.



Al seu torn, es podran adquirir compromisos de despeses que s'hagin d'estendre a exercicis posteriors, sempre que no superin els límits i anualitats fixats. Pel que fa a la fiscalització, s'ha de pronunciar l'òrgan de control en el termini de cinc dies hàbils.



PORTAL WEB I RECURSOS HUMANS

El decret estableix que es crearà un portal web únic de el Pla de Recuperació, que centralitzarà i distribuirà la informació a tots els interessats. A través del seu finestreta única es podrà realitzar la tramitació de les sol·licituds de participació en les convocatòries d'execució de fons.



Així mateix, es reorganitzen llocs de treball i assignació de funcionaris per a la gestió dels fons, i es pot acordar l'assignació de funcions a temps parcial i, "excepcionalment" i quan resulti imprescindible, es contemplarà la creació o modificació de llocs de treball les funcions estiguin directament relacionades amb la gestió dels projectes. Tots els ministeris podran disposar de personal dedicat "exclusivament" a aquestes competències.



Com a regla general, es comptarà primordialment amb aquells empleats públics que tinguin experiència directa o indirecta en la gestió de projectes relacionats amb fons europeus. Tots els que es dediquen a la gestió dels fons, podran rebre un complement salarial variable per assoliment d'objectius per compensar l'acompliment de el personal.



SECRETARIA GENERAL DE FONS EUROPEUS

El BOE també publica un reial decret pel qual es modifica el Reial decret d'estructura de el Ministeri d'Hisenda, que permetrà la creació d'una Secretaria General de Fons Europeus dins de la Secretaria d'Estat de Pressupostos, de la qual estarà a el front la fins ara directora general de Fons Europeus, Mercedes Caballero.



De la nova Secretaria General dependran la Direcció General de Fons Europeus, la Direcció General de el Pla i de el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i el Gabinet Tècnic, amb nivell orgànic de Subdirecció General.



Al seu torn, de la Direcció general de Fons Europeus dependran 8 subdireccions generals (igual nombre que existeix en l'actualitat), com són la de Relacions pressupostàries amb la Unió Europea, la de Programació i Avaluació de Fons Europeus, la de Desenvolupament Urbà, la de Gestió de Fons Europeu de Desenvolupament Regional, la de Cooperació Territorial Europea, la d'Incentius Regionals, la d'Inspecció i Control i la Subdirecció General de Certificació i Pagaments.



De la Direcció General de el Pla i de el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, dependran 4 subdireccions generals: de Programació de el Pla Nacional de Recuperació, de Gestió de el Pla Nacional de Recuperació, de Seguiment i control de l'acompliment de fites i objectius, i de sol·licituds d' pagament de l'Mecanisme de Recuperació i Resiliència.