Aquest any, l'oci nocturn no facturarà ni el 10% del que solia facturar per Cap d'Any

España de Noche, Federació Nacional d'Empresaris d'Oci i Espectacles, estima que, amb motiu de les restriccions per a aquesta Cap d'Any, el sector de l'oci i els espectacles "a penes arribarà a el 10 per cent de la facturació de 2019", que va ser de 500 milions d'euros a nivell nacional.









El portaveu d'España de Noche, Hugo García, ha explicat que "molts locals han decidit no obrir, o els que obren, han organitzat una" Tardevieja ", una cosa a la tarda per salvar una mica la data, perquè amb les restriccions horàries no es pot organitzar una festa de cap d'any com les que acostumàvem ".





A nivell econòmic, España de Noche ha detallat que "el Nadal han suposat unes pèrdues de més de 1.200 milions d'euros" per als 16.500 locals d'oci d'Espanya i les milers d'empreses i productores d'esdeveniments musicals i festivals, i que només durant el Cap d'Any de 2019 van rebre a més de sis milions de persones, van donar feina a més de 200.000 persones, i van facturar gairebé 500 milions d'euros.





"Catastròfic, aquest any ha estat horrible, en aquest Nadal ha baixat un 85 per cent la facturació respecte al nadal de 2019 i això se suma a totes les pèrdues acumulades d'això deu mesos que portem ja", ha lamentat.





Davant d'aquesta situació, des d'España de Noche proposen a les administracions implicades un pla d'assaig "perquè tots els avenços que ja existeixen es posin a el servei de l'economia i d'aquest i altres sectors".





"El que demanem a les administracions, vist que el procés de vacunació serà llarg i que estem parlant de nou mesos per aconseguir l'anhelada immunitat de ramat, és que es vagi recuperant l'activitat a poc a poc en el sector", ha reclamat .





García ha argumentat que "ja s'han vist exemples molt reeixits en altres països, especialment a la Xina, posant la tecnologia i tots els avenços sanitaris, tecnològics i científics a el servei d'aquesta desescalada".





En aquesta línia, en el seu pla d'assaig proposen mesures com activar "aplicacions com Radar Covid", "test d'antígens a l'entrada dels establiments" i l'ús de "tecnologies molt avançades en el que és la renovació d'aire i desinfecció de locals ".





"Si des de ja es comencen a posar les mesures en marxa perquè comencin a funcionar en els locals d'oci, podem, almenys aspirar --no sé si una primavera que però, al menys, a un estiu mitjà normal i, sobretot, aturar la sagnia de tancament de locals "ha conclòs.