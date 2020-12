Les competicions amateurs i formatives de Catalunya seguiran aturades

El futbol amateur català, de la mateixa manera que el futbol sala, segueixen amb les competicions aturades. L'aspiració, també de la Federació Catalana de Futbol, per rependre l'activitat oficial el cap de setmana del 9 i 10 de gener haurà d'esperar i caldrà començar a pendre decisions sobre les opcions per redefinir de la manera més adient un sistema de competició paralitzat des del 16 d'octubre.





La continuïtat de les mesures restrictives en la pràctica esportiva provocades per la dramàtica pandèmia han esgarrat les previsions de l'organisme federatiu i de centenars d'entitats que treballaven amb propostes de protocols d'actuació per fer possible el retorn a l'activitat.





Dins del marc general de disposicions decretades per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia per la Covid-19 a Catalunya segueixen vigents, entre d'altres, la limitació de mobilitat comarcal, el toc de queda entre les 22,00 i les 06,00 hores, la necessitat d'ús de la mascareta en l'activitat física col·lectiva en espais tancats o la prohibició de la disputa de partits amistosos i de competició.









Partits com aquest Martinenc-Martorell del 4 d'octubre hauran d'esperar Foto @FJMonfort





La Federació Catalana de Futbol sentencia que, en l'actual dramàtic context, no es donen les condicions necessàries per a la represa dels campionats, alhora que no permet garanatir els temps mínim indispensable per a la preparació adequada d'aquestes competicions.





Estimats clubs històrics que per exemple disputen els seus partits a la Primera Catalana de futbol com ara el Martinenc, Martorell, Palamós, Manlleu, Júpiter, Rubí, Viladecans, Santboià, Gavà, Vilanova i tantíssims més de tot el territori català i de l'esport federat i formatiu hauran doncs d'esperar...amb les conseqüències tan nefastes que això suposa.