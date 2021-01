Misteri espacial: La sonda espacial Hayabusa 2 porta a la Terra un objecte brillant de l'asteroide Rygu

Els asteroides són cossos rocosos, més petits que un planeta, i molts d'ells es troben en el cinturó d'asteroides, entre Júpiter i Mart. Segons la NASA es coneixen 958.963.





La sonda espacial Hayabusa 2 ha visitat l'asteroide Ryugu, orbitant-lo al juliol de 2018, aterrant al febrer de 2019, sobre ell, i portant de tornada una càpsula amb mostres de la seva superfície a la Terra aquest mes de desembre.





Hayabusa 2 és una nau espacial robòtica de l'Agència Japonesa d'Exploració Aeroespacial1 amb la missió de recollir mostres de material de l'asteroide (162.173) Ryugu i portar-les a la Terra per a la seva anàlisi. La missió és successora de Hayabusa, que va tenir lloc entre 2003 i 2010.





















Hayabusa 2 va ser llançada el 3 de desembre de 2014 des del Centre Espacial de Tanegashima, i el 27 de juny de 2018 l'sonda va arribar a Ryugu.





El 21 de setembre va desplegar els seus dos rovers de manera reeixida en la superfície de l'asteroide. Mentre que el 22 de febrer de 2019, va aconseguir aterrar a la superfície de l'cometa.67 Va sortir de l'asteroide al novembre de 2019 i va tornar a la Terra el 5 de desembre de 2020. Hayabusa2 transporta múltiples càrregues útils científiques per a detecció remota, mostreig i 4 petits rovers que van investigar la superfície de l'asteroide per informar el context ambiental i geològic de les mostres recollides.





Tot i els anys de servei, per als científics de l'agència espacial japonesa (JAXA) no ha estat suficient: ells volen allargar la missió de l'Hayabusa-2 a el menys per deu anys més, amb la mira posada en dos nous asteroides.





Abans de ser llançada en la seva nova missió, la sonda Hayabusa-2 ha de lliurar un centenar d'mil·ligrams de partícules de l'asteroide Ryugu - o "palau de l'drac" en japonès-, que proporcionaran, o això esperen els científics, pistes sobre el naixement de l' sistema solar fa 4.600 milions d'anys.





Aquests materials recol·lectats en l'espai podrien explicar "com està dispersada la matèria en el sistema solar, per què existeix en l'asteroide i com està relacionada amb la Terra", va declarar el cap de el projecte Yuichi Tsuda en una conferència de premsa.





Les mostres del cos espacial rocós, recollides durant dues fases crucials de la missió l'any passat, es troben en una càpsula que se separarà d'Hayabusa-2 a uns 220.000 quilòmetres sobre la Terra i que després caurà diumenge que ve (2020.06.12) al desert de el sud d'Austràlia.





















"Potser podem obtenir substàncies que ens donaran indicis sobre el naixement d'un planeta i l'origen de la vida", ha indicat a la premsa el cap de la missió Makoto Yoshiwaka.





Protegides de la llum de el sol i de les radiacions a l'interior de la càpsula, les mostres seran recuperades, tractades i després enviades amb avió al Japó. La meitat de la matèria serà compartida entre la JAXA, la NASA i organitzacions internacionals, i la resta serà conservat per a futurs estudis a mesura que avanci la tecnologia analítica.





















Dins de tota la pols negre i roques que contenia la càpsula de mostres, s'han trobat, el passat 21 de desembre, un objecte brillant d'aspecte metàl·lic, encara no identificat. Encara no han pogut confirmar el seu origen.

















Una de les hipòtesis és que pogués pertànyer a el fusellatge de la nau. És a dir, a l'hora de recollir les mostres pot ser que aquest objecte trobat formi part de l'alumini de l'mostrejat quan es va disparar el projectil per retirar el material durant l'aterratge.





LES NOVES MISSIONS DE LA SONDA HAYABUSA-2





Després d'haver lliurat les seves mostres, la sonda Hayabusa-2 efectuarà una sèrie d'òrbites al voltant de el Sol durant uns sis anys per registrar dades sobre la pols en l'espai interplanetari i observar exoplanetes. Posteriorment, la nau s'acostarà al seu primer objectiu al juliol de 2026, quan romandrà a una certa distància de l'asteroide 2001 CC21, el qual els científics esperen fotografiar.





















Després, l'Hayabusa-2 haura anar pel seu objectiu principal: el 1998 KY26, que és un asteroide esfèric d'un diàmetre de només 30 metres. Quan la sonda el abast al juliol de 2031, es trobarà a uns 300 milions de km de la Terra. La sonda observarà i fotografiarà l'asteroide, però és poc probable que es posi sobre ell i reculli altres mostres, ja que és poc probable que disposi de el combustible suficient per portar-les a la Terra.