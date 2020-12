Rodalies de Catalunya recupera el recorregut i els horaris habituals de les línies R1 i RG1 a partir del 4 de gener

A partir del dilluns vinent 4 de gener, Rodalies de Catalunya recupera els horaris i el recorreguts habituals de la línia R1 (Molins de Rei – Maçanet Massanes per Mataró i l’RG1 (Mataró-Blanes/Figueres- Portbou per Girona).









Un cop Adif ha finalitzat les diverses obres a la xarxa ferroviària, la reestructuració del pont de Tordera (afectat pel temporal Glòria), actuacions relacionades amb el Corredor Mediterrani entre Sant Sadurní i Martorell, el pas soterrat de la línia R1 per la futura estació de la Sagrera, entre d’altres, permet que els serveis de Rodalies de Catalunya restableixin les seves freqüències i recorreguts habituals a les línies R1 i RG1.

Els usuaris poden consultar els horaris a través dels canals digitals d’informació i atenció al client de Renfe i Rodalies de Catalunya. Així com als telèfons 900 41 00 41 i 912 320 320.

Rodalies de Catalunya obté el certificat AENOR enfront de la COVID-19

Renfe ha obtingut el certificat AENOR enfront del COVID-19 per al transport de viatgers, una vegada avaluats els protocols implantats per l'operadora en els seus serveis públics de Rodalies de Catalunya.



Els protocols de Renfe que ha certificat AENOR, mitjançant exhaustives avaluacions tant presencials com documentals, contemplen tots els moments en què un viatger entra en contacte amb els serveis de la companyia abans, durant i una vegada finalitzat el seu viatge.



D'aquesta forma, inclouen processos com la distribució dels passatgers, la neteja i desinfecció de l'interior dels trens, així com les mesures de protecció de viatgers i empleats, entre altres.



En aquest sentit, s'ha constatat que els protocols anti-COVID establerts per Renfe estan en línia amb els desenvolupats per AENOR, tenint en compte les recomanacions i requisits de diferents organismes nacionals i internacionals, així com altres documents de referència i casos d'èxit.



El procés de certificació AENOR enfront del contagi de COVID-19 s'enquadra en el marc del programa Objectiu Tren Segur dissenyat per Renfe, per a garantir que els seus serveis són operats amb les majors garanties higienicosanitàries.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és oferir als viatgers màxima confiança a l'hora de viatjar i recuperar així els seus hàbits de mobilitat en transport ferroviari.

Durant el viatge en Rodalies, és obligatori l'ús de màscares per part de tots els viatgers. Així mateix, per raons de seguretat sanitària, es recomana no parlar, i està prohibit consumir aliments o begudes durant el trajecte. Renfe ha reforçat les mesures d'higiene i desinfecció en tots els seus trens.