Recordem als famosos que van morir el 2020

2020 ha estat un any on la mort ha estat molt a prop de tota la humanitat. El Covid-19, per desgràcia, ens ha recordat que tots, per molt diferents que siguem, acabem compartint un mateix destí. CatalunyaPress ha volgut preparar un 'In Memoriam' per recordar a tots els personatges famosos que ens han abandonat aquest any. 'Descanseu en pau!





Quino (88 anys)

















Armando Manzanero (85 anys)















Pau Donés (53 anys)













Núria Gispert (84 anys)















Àlex Lequio (27 anys)













Diego Armando Maradona (60 anys)













Kobe Bryant (41 anys)













Sean Connery (90 anys)













Juan Marsé (87 anys)













Infanta Pilar de Borbó (83 anys)















Julio Anguita (78 anys)















Carlos Ruiz Zafón (55 anys)















Rosa Maria Sardà (78 anys)













Alfonso Cortina (76 anys)













Luis Eduardo Aute (76 anys)













Michael Robinson (61 anys)















Maria Teresa de Borbó-Parma (86 anys)















Lorenzo Sanz (76 anys)













Lucía Bosé (89 anys)















Carmen de Mairena (87 anys)













Carlos Falcó (83 anys)















José Luis Cuerda (72 anys)















Kirk Douglas (103 anys)













Naya Rivera (33 anys)













Kelly Preston (57 anys)















Olivia d'Havilland (104 anys)













Chadwick Boseman (43 anys)















James Redford (58 anys)















Bobby Brown Jr. (28 anys)















Pierre Cardin (98 anys)