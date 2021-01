"The Beatles: Get back": un "gran regal" del cineasta Peter Jackson per al 2021

L'estrena del documental "The Beatles: Get back" realitzat pel genial cineasta, Peter Jackson, representa un rotund al·licient per al 2021. Està previst que vegi la llum (la maleïda pandèmia ho ha acabat esgarrant durant el 2020) a finals del proper agost a partir de l'ingent treball de revisitar 55 hores de material filmat inèdit a més de 140 enregistraments d'àudio dels assajos del llegendari grup de Liverpool.





Paul McCartney i Ringo Starr ja han visionat la relectura que el director de la saga de "El Senyor dels Anells" ha realitzat de la mítica "Let it be", realitzada per Michael Lindsay- Hogg el 1969 i estrenada el 13 de maig de 1970 poques setmanes més tard que McCartney proclamés al món, en un ambient d'acusada crispació, que Els Beatles havien trencat com a grup.









Paul i Ringo han expressat la seva satisfacció pel resultat del projecte executat per Peter Jackson després de no poques reticències inicials. Els dos components amb vida del grup van aprovar finalment la iniciativa amb el vist i plau, també, de Yoko Ono i Olivia Harrison, vídues de John Lennon i George.





McCartney i Ringo es mostren molt feliços que "The Beatles: Get back" demostri que, més enllà de les picabaralles i discussions d'aquell moment en el si de la banda (que en alguns instants es reflecteixen descarnadament a "Let it be") hi havia també molta màgia, alegria, amor i música immortal. Paul ha emfatitzat recentment que es congratula que es visualitzi, en la nova versió de Jackson, la seva íntima i afectuosa relació amb George i John. "No estàvem constantment discutint" ha sentenciat el llegendari artista.













Peter Jackson endolceix doncs, d'alguna manera, la per a molts trista i depriment "Let it be" en no pocs passatges. Per a la història ha quedat com l'epitafi d'un grup que, curiosament i abans de l'estrena del film de Lindsay-Hogg, es va tornar a implicar (i de quina manera) en la realització d'una altra de les seves obres mestres: l'àlbum "Abbey Road "editat el 26 de setembre de 1969.





"The Beatles: Get back" possibilitarà, a més, que es desvetllin seqüències mai abans vistes de l'últim mític concert del grup, el 30 de gener de 1969, al terrat del número 3 de Savile Road, ubicació de l'estudi de gravació Apple Corps. Un moment icònic més enllà de la banda de Liverpool, de la història de la música i de la cultura popular.