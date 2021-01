Almenys 40.000 migrants han arribat a les costes espanyoles en 2020

Espanya ha comptabilitzat al llarg de 2020 l'arribada de, almenys, 40.000 migrants que han accedit a al país de manera irregular. Les xifres oficials de Govern recullen que, al voltant del 50% d'aquestes persones, uns 22.000, ho han fet a través de Canàries. La migració, com gairebé tot aquest any, ha estat condicionada el 2020 a la situació de crisi sanitària generada per la pandèmia del Covid19.













Així, l'any va començar amb un descens en l'arribada de pasteres pel que fa a l'any anterior. Al gener, els migrants registrats van ser 2.365, un 48% menys que en el mateix mes de 2019, unes xifres molt similars a les registrades al febrer. D'aquesta manera, en els dos primers mesos de l'any es van registrar 4.540 arribades, davant de les 5.978 de l'any anterior.





Al març, mes en què es va aplicar l'Estat d'Alarma a Espanya i es va decretar el tancament de fronteres de molts països de l'món, el departament que dirigeix Fernando Grande-Marlaska va alertar de l'arribada de 933 persones, el que va deixar el total de l' primer trimestre del l'any en 5.473 migrants.





Mentrestant, a l'abril, els registres tornaven a caure. En aquest mes van arribar a país de forma irregular 824 persones que, en números globals, suposen una caiguda del 23% respecte al mateix període del 2019. Ja al maig, es van comptabilitzar més de 1.000 migrants creuant les fronteres i 2020 va superar per primera vegada la xifra de 7.000 persones arribades de manera irregular. Tot i això, la comparativa amb 2019 va seguir sent a la baixa, amb una reducció d'arribades del 28,7%.





OCTUBRE, PRIMER MES QUE VA SUPERAR LES XIFRES DE 2019





Aquest percentatge va augmentar al juny fins al 35,4%, ja que en els sis primers mesos d'aquest any, segons les dades d'Interior, van arribar a Espanya 8.546 migrants, davant dels 13.223 del mateix període del 2019.





Aquesta situació es va mantenir durant els mesos de juliol, agost i setembre, quan van arribar 2.537, 2.893 i 5.069 migrants respectivament; mentre que a l'octubre, per primera vegada en 2020, les xifres de persones arribades a Espanya de manera irregular van superar les de 2019 en un 1,1%.





Aquest mes, van arribar a Espanya més de 8.500 migrants que van elevar les xifres d'arribades en el que anava d'any als 27.551. Al novembre, aquestes diferències van augmentar, a l'arribar 9.662 persones a país. D'aquesta manera, l'augment respecte a les xifres de 2019 van arribar ja al 25,7%.





Les últimes xifres oficials d'Interior, a 15 de desembre, situen la xifra global de migrants que van arribar al país aquest any en 39.474, als quals caldria sumar els que van aconseguir les costes espanyoles en aquestes dues últimes setmanes: més de 1.000 ho van fer entre la nit de Nadal i aquest 30 de desembre, principalment a Andalusia i Canàries.





LA SITUACIÓ CANÀRIA





L'arxipèlag, de fet, ha estat protagonista durant aquest any per la crisi migratòria que va registrar especialment després de l'estiu i que el va portar a haver de acollir al moll d'Arguineguín (Las Palmas) a un miler de persones dormint a l'aire lliure.





Les xifres d'Interior referents a Canàries han anat creixent al llarg dels dotze mesos. Al gener, ja va registrar una pujada, pel que fa al mateix mes del 2019, d'un 1.670%, al registrar l'arribada de 708 persones, enfront de les 40 de l'any anterior.





En els següents mesos, aquest percentatge va ser baixant, fins al 484,4% de diferència amb 2019 que va registrar al juny. A partir d'aquí, les xifres van tornar augmentar, per acabar l'any, segons les xifres provisionals, amb un augment d'arribades de l'881%, respecte a l'any anterior.





COMPETÈNCIA D'INTERIOR I MIGRACIONS





Durant les seves compareixences i intervencions al Parlament, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordat que en 2019 el seu departament va aconseguir reduir al voltant del 50% les arribades de migrants pel que fa a 2018 i situa les xifres actuals en un context " excepcional "de pandèmia, amb el país en situació d'estat d'alarma, que va tancar els Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) i Centres d'Atenció Temporal a Estrangers (CATE) durant mesos; i amb la resta d'estat amb les fronteres tancades que no permetien la repatriació.





Cal destacar que, en aquest 2020 s'ha començat a negociar un pacte europeu en aquesta matèria, tot i que Espanya considera, actualment, que és insuficient.





També compta amb competències en aquest tema el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions que, en el seu balanç de 2020 assenyala que s'ha reforçat els sistemes d'atenció humanitària, mitjançant subvencions a entitats sense ànim de lucre i a territoris especialment afectats, com Canàries.





El departament que dirigeix José Luis Escrivá assegura que ha respost a l'increment de les arribades a costes a Canàries amb un pla pel qual reforçarà el sistema d'ajuda humanitària amb 7.000 places pròpies en diferents emplaçaments.