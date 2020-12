Els mossos instal·laran 248 controls amb gairebé 3.600 agents per vigilar de compliment de restriccions per Cap d'Any

Un total de 3.589 efectius dels Mossos d'Esquadra faran 248 controls policials per vetllar pel compliment de les restriccions per coronavirus aquesta Cap d'Any, en un dispositiu coordinat amb policies locals.













El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha presentat aquest dijous en roda de premsa el dispositiu, al costat del comissari David Boneta i a el sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, informa la Generalitat en un comunicat.





El dispositiu funcionarà des de les 22.00 d'aquest dijous fins a les 10.00 del divendres, i a partir de les 15.00 d'aquest mateix dijous ja hi ha controls habituals (que inclouen els controls des de la 01.00, quan comença el confinament nocturn).





Boneta ha explicat que es controlarà el compliment de les restriccions en mobilitat, a més dels controls de patrullatge policial, i dels controls habituals d'alcoholèmies i drogues.





POSSIBLES FESTES IL·LEGALS





També es faran els controls específics de policia administrativa per compliments d'horaris en hostaleria, i el control i prevenció de concentracions de persones "que puguin incomplir les restriccions, com a festes il·legals".





En el cas d'establiments, restauració, oci i cases rurals, la policia administrativa farà comprovacions, i fa dies que ja es monitora en xarxes socials per detectar possibles convocatòries il·legals.





Sàmper ha agraït a la ciutadania "el compliment molt elevat de les mesures restrictives vigents i el grau de predisposició", però ha demanat que segueixi sent així des de les pròximes hores fins al dia de Reis.





"Només sortim si és imprescindible", ha demanat, perquè ha definit el Cap d'Any com nit de risc des del punt de vista de la Covid-19.





FRED I PRECIPITACIONS





També ha avisat que en les pròximes hores i dies "hi haurà una situació de fred que coincideix amb la possibilitat de precipitacions a partir de la mitjanit en territoris on no és habitual".





El comitè tècnic de el Pla Neucat ha emès una prealerta que aquest dijous a la tarda podria passar a alerta: "La cota de neu podria arribar a baixar fins a 600 metres i, en algunes comarques, fins a 400 metres", ha dit Sàmper.





Sergio Delgado ha recordat que les trobades en domicilis són un element de risc si es fan amb persones amb qui no es conviu i en un espai tancat sense ventilació: "I la ventilació és difícil d'aplicar amb les temperatures que tindrem".