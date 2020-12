Carrizosa (Cs) publica un missatge de Cap d'Any com a líder de l'oposició: "Una altra Catalunya és possible"

El candidat de Cs per a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, ha publicat aquest dijous un missatge com a líder de l'oposició, en què defensa que "una altra Catalunya és possible, que torni a ser un motor econòmic i cultural d'Espanya sense deixar ningú enrere ".





Després de felicitar l'any nou amb un vídeo des de la sala de plens de Parlament, explica que afronta 2021 amb optimisme per vèncer el virus i iniciar la recuperació, informa el partit en un comunicat.









"Els espanyols hem demostrat una vegada més que som un gran país", ha dit, i ha recordat a totes les víctimes de la pandèmia, a més de titllar de desolador el panorama econòmic que deixa aquesta crisi.





Ha citat especialment el sector de l'hostaleria i la restauració, "que no només han patit els embats de virus, sinó també les decisions erràtiques del Govern".





"CAMPANYES D'ASSETJAMENT"





Carrizosa ha afirmat també que aquest any hi ha hagut "campanyes d'assetjament a Catalunya per utilitzar el castellà o per criticar la política lingüística".





"Un bon governant ha d'anteposar l'interès general als seus interessos particulars i ser capaç d'integrar a la societat civil en la presa de decisions", segons ell, i considera que el Govern no ho està fent.