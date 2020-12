Mor d'un infart l'exdirector del CIS Julián Santamaría

L'exdirector del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) Julián Santamaría, ha mort aquest dijous als 80 anys a Pozuelo (Madrid) a causa d'un infart.





Segons ha informat el periodista i sociòleg Manuel Campo Vidal, el professor Santamaría va patir un infart a casa a la matinada de dijous 31 de gener.





Catedràtic de Ciència Política de la Universitat Complutense de Madrid, el professor Santamaría és referència de diverses generacions de sociòlegs i politòlegs a Espanya. Santamaría va ser ambaixador d'Espanya a Washington i president de CIS.





Campo Vidal ha recordat que en la tensa etapa del referèndum sobre la permanència d'Espanya a l'OTAN al març de 1986, Santamaría va predir la victòria del 'Sí' per més de deu punts davant de la predicció de victòria del 'No' per ampli marge que van pronosticar tots els instituts demoscòpics i mitjans de comunicació.