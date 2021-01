Els concursos de creditors es cuatriplicarán el 2021

En 2021, els concursos de creditors augmentaran després d'un 2020 en què el coronavirus ha provocat el tancament de moltes empreses de diferents sectors. Tot i que el govern va ampliar la moratòria de concursos fins al març, els experts creuen que serà una "trampa mortal" per a algunes empreses.













Per exemple, el president de l'Associació Professional d'Administradors Concursals (ASPAC), Diego Comendador, considera que les empreses, així com l'economia "s'estan mantenint d'una manera artificial" gràcies als ERTO, els crèdits ICO i la moratòria concursal.





Comendador explica al diari 'Vozpópuli' que les empreses han de avançar-perquè, d'una altra manera, tindran problemes en 2021. "L'eina del concurs pot ser útil quan l'empresa encara té recursos i té vida, sembla que el Govern no vol que l'empresa el presenti com si fos una solució letal, però s'estan consumint recursos públics de manera indiscriminada, sense saber si l'empresa és viable o zombi. Quan es desactivin aquests recursos, ja serà tard i hauran de liquidar ", assegura.





Així, segons els experts, el 2021 hi haurà una allau de concursos, ja que es multiplicaran per quatre. Tot i que les ajudes europees poden ajudar, a algunes empreses no els afecten i no podran rebre-les. D'altra banda, altres empreses que es beneficiïn d'elles podrien enfonsar quan les ajudes s'acabin.