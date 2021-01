Des del gener, les cotitzacions d'autònoms augmentaran entre 3 i 12 euros

Les cotitzacions socials dels autònoms s'elevaran entre 3 i 12 euros des de gener, segons la base per la qual cotitzin, d'acord amb el Reial decret llei, de 28 de desembre de 2018, que contemplava un increment dels tipus de cotització per contingències professionals i cessament d'activitat en 2019, 2020 i 2021.













Així, s'estableix un augment del tipus de cotització del 0,8% del 2020 al 0,9% el 2021 en el cas del cessament d'activitat i de l'1,1% fins al 1,3% per contingències professionals.





Malgrat que el canvi de 2020 hauria d'haver entrat en vigor al començar l'any, no va ser fins a octubre de l'any passat quan es va aplicar la pujada. De fet, durant la major part de 2020, els autònoms estaven pagat el 30% de la seva base de cotització, en lloc de l'import corresponent al 30,3%.





La pujada en els tipus de cotització afecta a tots els autònoms excepte a aquells que estan acollits a la bonificació de la 'tarifa plana'.





Segons ha explicat Seguretat Social, les pujada de tipus per contingències professionals i cessament es sol incloure normalment en les modificacions de tipus i de bases de cotització mínimes i màximes simultàniament en l'ordre de cotització, "una cosa que durant 2020 no s'ha fet".





Així, ha assenyalat que, com no es va fer a l'inici d'any i posteriorment tampoc per l'Estat d'Alarma, no es va procedir fins a l'octubre, tot i que era una cosa que "estava pendent". També recorda que en la quota de novembre es va incloure la pujada de setembre i que està pendent la part corresponent entre gener i agost.





Encara queda per conèixer quan la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) procedirà al càrrec de les liquidacions que no es van cobrar de gener a agost d'aquest any. Aquest import oscil·la entre els 22 euros i els 98 euros, depenent de la base de cotització per la qual cotitzi el treballador autònom, i que és el resultant de sumar els mesos en què s'hauria d'haver carregat aquest import i no es va fer.





Així, la quota d'autònoms passa a ser, en el cas de cotitzar per la mínima de 289 euros, i de 1.245,4 euros si el treballador per compte propi cotitza per la màxima.





Aquesta setmana, el president de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms, Lorenzo Amor, ha denunciat que "si de veritat es dóna suport als autònoms, quina necessitat hi ha, amb la que està caient de pujar les quotes altra vegada? No es pot ajornar la pujada? Menys màrqueting i més realitat! ", ha afegit.