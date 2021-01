Els patinets no podran circular més per les voreres

Els vehicles de mobilitat personal, entre els quals es troben els patinets, són considerats des d'avui vehicles "a tots els efectes" i no posaran circular per les voreres, segons ha assenyalat la Direcció General de Trànsit (DGT) en un comunicat.













Així, els seus conductors estaran sotmesos a les mateixes taxes màximes d'alcohol permeses per la Llei de seguretat viària, així com a la prohibició de conduir amb presència de drogues en l'organisme. Tampoc poden portar auriculars posats, ni fer ús del mòbil o de qualsevol altre dispositiu mentre van conduint.





Així mateix, tenen prohibida la circulació en vies interurbanes, travessies, autopistes, autovies o túnels urbans. Aquestes novetats es deuen a l'entrada en vigor aquest dissabte de Reial Decret que modifica el Reglament general de vehicles i el Reglament General de circulació, que es van aprovar en Consell de Ministres el passat 10 de novembre.





Segons recorda la DGT, es considera vehicle de mobilitat personal aquell que té una o més rodes i està dotat d'una única plaça i es propulsa exclusivament per motors elèctrics que poden proporcional a el vehicle una velocitat màxima per disseny que oscil·la entre els 6 i els 25 quilòmetres per hora.





Per evitar la posada en circulació de qualsevol artefacte a les vies públiques, els vehicles de mobilitat personal hauran de disposar del corresponent certificat de circulació que acrediti que el vehicle compleix amb els requisits tècnics d'aplicació d'acord amb la normativa tècnica nacional i internacional.





La Direcció General de Trànsit està elaborant un manual amb les característiques tècniques que han de complir aquests vehicles per a la seva posada en circulació, la classificació dels mateixos, els processos d'assaig per a la seva certificació i els mecanismes que s'empraran per a la seva fàcil identificació. La publicació del manual per part de Trànsit es realitzarà en els pròxims mesos.





El director general de Trànsit, Pere Navarro, ha assenyalat que s'ha realitzat una primera regulació d'uns vehicles que han irromput amb força a les ciutats i que formen part de l'ecosistema de la mobilitat urbana, "per continuar en un futur pròxim amb una nova normativa que reguli més aspectes com l'edat per conduir, l'ús de casc o d'armilles reflectants ".





NOUS LÍMITS DE VELOCITAT

La DGT també ha apuntat que els nous límits de velocitat en vies urbanes entraran en vigor al mes de maig. Així, es limitarà a 20 quilòmetres per hora la velocitat en vies que disposin d'una plataforma única de calçada i vorera, a 30 km / h en vies d'un únic carril per sentit de circulació ia 50 km / h en vies de dues o més carrils per sentit de circulació.





La reducció de la velocitat està fonamentada tant per les noves polítiques de mobilitat i seguretat viària de les ciutats, en què el vehicle ha de compartir espai i conviure amb motos, bicicletes, vehicles de mobilitat personal i vianants, com per la demanda que nombroses ciutats han realitzat a la DGT perquè realitzés un canvi normatiu que els permeti desenvolupar adequadament els nous models de ciutat.





Aquesta modificació, que es va aprovar el passat 10 de novembre, no entrarà en vigor fins al 11 de maig per donar un període de temps a les administracions locals a que adaptin la senyalització i realitzin els canvis necessaris que requereixen aquests límits.