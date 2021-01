Condemnat un home que va abusar reiteradament de la filla de la seva parella

La Secció Segona de l'Audiència de Jaén ha condemnat a cinc anys de presó a un home, JMT, de 42 anys, acusat d'abusar sexualment de forma continuada de la filla de la seva parella, una menor de 14 anys, que ara ja té 19 anys.













La sentència, a la qual ha accedit Europa Press a través del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA), considera provat que JMT va realitzar a la menor "diversos tocaments d'índole sexual" des que la nena tenia 14 anys i fins que va complir 16 .





Afegeix que "la menor es negava a tals pràctiques i intentava eludir les situacions que poguessin afavorir-les" mentre que l'acusat "aprofitava totes les ocasions que es mostraven propícies" bé quan la mare no era a casa o quan traslladava a la menor amb cotxe.





El tribunal, a través dels fets relatats per la menor, considera que l'acusat va exercir sobre la menor "una constant tensió emocional que li impedia tota reacció defensiva, més enllà de la natural tendència a evitar en la mesura possible les situacions de perill".





Afegeix que la situació va generar la víctima "un estat de falsa realitat en què la menor havia de desenvolupar-se forçadament davant el temor a les conseqüències que podria comportar el comunicar a la seva mare tot el que estava passant".





De fet, es remarca que "l'evolució dels esdeveniments va venir a posar de manifest el drama de la menor, quan la mare d'aquesta va prendre partit en favor de la seva parella". En aquest sentit, el tribunal fa referència a l'intent de la mare per "desvirtuar la realitat, en lloc de contribuir a l'aclariment d'uns fets de tanta gravetat".





Pel tribunal, "constitueix prova de càrrec suficient per a destruir la presumpció d'innocència de l'acusat la declaració de la víctima", a el temps que subratlla que el relat de la víctima, per la seva coherència, ho fan "versemblant".





Els fets van ser anteriors a 2016 i van ocórrer en un municipi de la comarca del Comtat. L'acusat convivia amb la seva parella des de 2013 i la menor passava amb ells el cap de setmana ja que la resta dels dies estava interna en una residència escolar d'un altre municipi.





Va ser la menor la qual va explicar al seu millor amiga el que suposadament li feia la parella de la seva mare quan es quedava a soles amb ella. La menor es va referir a tocaments per sobre i per sota de la roba. El cas va acabar en l'orientadora del centre escolar on estudiava la petita i a partir d'aquí es va moure la denúncia.





Davant el tribunal, l'acusat va negar qualsevol tipus de tocament a la menor i va rebutjar haver-se quedat a soles amb la nena. "Mai l'he tocat i mai he estat amb ella", va dir l'acusat a preguntes del ministeri fiscal.





La mare de la menor també va declarar i ho va fer recolzant la versió de l'acusat. "Ell no es quedava mai a soles amb la meva filla", va dir la mare, a el temps que va carregar contra la seva filla per ser una nena que "amb 12 ja no hi havia manera de controlar-la".





La menor, actualment amb 19 anys, va prestar declaració protegida per un biombo. Va assenyalar que l'acusat li tocava per sobre i per sota de la roba. Va reconèixer que a el principi no va dir la veritat per "vergonya", però que finalment quan va tenir ajuda, va poder explicar el que li estava passant.





A més dels cinc anys de presó per un delicte continuat d'abusos sexuals, el tribunal li imposa cinc anys de llibertat vigilada i altres deu anys de prohibició de comunicar-se i acostar-se a la víctima. En concepte de responsabilitat civil li imposa el pagament de 3.000 euros pels danys morals causats a la menor.





També contempla com a accessòria la inhabilitació especial durant vuit anys per a ocupació o càrrec públic, professió o ofici, sigui o no retribuït, que comporti contacte regular amb menors d'edat. La sentència no és ferma i es pot interposar recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia.