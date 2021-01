Dos homes van segrestar-ne un altre durant 15 dies i el van obligar a cuidar un cultiu de marihuana

Dues persones han estat detingudes per la seva presumpta vinculació amb el segrest d'un home durant 15 dies a Almeria capital "perquè s'encarregués de la custòdia i cures d'una plantació de marihuana".













La víctima va ser amenaçada amb una arma de foc, segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat, en el qual detalla que a les 03,30 hores del dia 14 de desembre, una patrulla de la Policia Local es va entrevistar amb un home al barri dels Partidores que va manifestar que "feia escassos minuts havia fugit d'un habitatge on va romandre segrestat durant dues setmanes".





Els agents van acudir a l'habitatge indicada pel segrestat i, a l'interior de la mateixa, van intervenir 212 plantes de marihuana en procés de creixement, 18 transformadors, 18 llums, 18 bombetes, 3 extractors, tres filtres, 6 ventiladors, 1.077 grams de haixix, una pistola elèctrica, 190 euros i prop de 400 pastilles de diferents tipus d'ansiolítics.





En la seva declaració policial, la víctima va relatar als agents que havia contret un deute amb el seu segrestador en el passat. "El retard en el pagament d'aquest deute va originar el segrest de què va aconseguir fugir després de dues setmanes tancat", segons informa la policia.





Com a represàlia pels impagaments, el detingut presumptament va tancar al segrestat i el va obligar a cuidar una plantació de marihuana, així com custodiar els objectes de valor que a l'interior s'allotjaven. Per aconseguir el seu objectiu, el segrestador presumptament va amenaçar en diverses ocasions amb una pistola a la seva víctima.





La investigació policial ha aconseguit identificar les poques hores al presumpte segrestador i propietari de l'habitatge, que va ser detingut a les 10,00 hores del dia 14 de desembre.





En relació amb aquests mateixos fets, la Policia Nacional ha arrestat un segon home, que suposadament rellevava al segrestat a la tasques de cura de la plantació desmantellada. Durant el registre del seu habitatge, els agents van trobar una pistola de nou mil·límetres curt amb 35 cartutxos.





Tots dos arrestats han passat a disposició judicial acusats de la presumpta comissió de delictes d'amenaces, extorsió, tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes i defraudació de fluid elèctric.