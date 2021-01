L'única presonera federal dels EUA al corredor de la mort serà executada el 12 de gener

Un tribunal d'apellacions dels Estats Units ha revertit la pena de mort que es va emetre la setmana passada contra Lisa Montgomery, l'única presonera federal condemnada a la injecció letal al país, i que serà executada el proper 12 de gener, vuit dies abans de la investidura de Joe Biden com a president del país.













Montgomery va ser condemnada per un crim brutal que va perpetrar al 2004, en què va assassinar una embarassada, a qui va obrir en canal per quedar-se amb el seu fill que encara no havia nascut, que va sobreviure a l'atac.





L'advocada de Montgomery, Meaghan VerGow, ha anunciat que té intenció d'apellar íntegrament la decisió del Tribunal d'Apellacions del Districte de Columbia i va insistir que la dona pateix un greu trastorn mental després d'anys en què va ser víctima d'abusos dels seus pares.





"Amb tot el que sabem sobre Lisa Montgomery, sobre la seva malaltia mental i sobre la vida d'horrible trauma que ha sofert, no veiem cap raó lògica per a la seva execució", segons un comunicat de VerGow, que ha demanat al president nord-americà, Donald Trump, que emeti una ordre de clemència, informa CNN.





Els Estats Units van reprendre les execucions a nivell federal, independents de les de cada estat, el passat mes de juliol per ordre del fiscal general del país, William Barr, després d'una moratòria de 16 anys.





Abans que Trump assumís el càrrec, només s'havien dut a terme tres execucions federals en aquest període; les mateixes que queden per complir-se fins al final de la transició presidencial.

Totes es van dur a terme sota el mandat del president republicà George W. Bush, i van incloure el pres Timothy McVeigh, condemnat per l'atemptat amb bomba en un edifici federal d'Oklahoma City. Des de 2003, no hi ha hagut execucions federals en absolut, fins ara.





Barr va argumentar que les execucions federals estan contemplades pel Congrés i les últimes van dirigides contra els responsables de l'assassinat, i de vegades, "la tortura i violació, dels més vulnerables de la societat, nens i gent gran".