Un estudi revela que la societat espanyola és la més feliç d'Europa

El 65% dels espanyols reconeixen ser feliços, encara que aquesta dada suposa una disminució de set punts respecte a 2019 (72%), segons l'índex d'Esperanza Mundial 'Final d'any' de Gallup Internacional, representada a Espanya per Sigma Dos. En qualsevol cas, la societat espanyola és la més feliç d'Europa, el continent més pessimista de tots els analitzats.













Per dur a terme aquesta enquesta s'han entrevistat, ja sigui de manera presencial o per telèfon, a un total de 38.709 persones a tot el món, procedents de 41 països, durant l'últim trimestre del l'any 2020. A cada país, s'han entrevistat a unes 1.000 persones.





Una altra de les conclusions que revela l'estudi és que el 46% dels espanyols creu que 2021 serà millor que 2020 davant el 29% que creu que serà pitjor mentre que el 23% considera que serà igual, de manera que, els espanyols són lleugerament més optimistes que la mitjana mundial, on els optimistes representen el 43% i els pessimistes el 24%. A la Unió Europea, només els finlandesos són més optimistes que els espanyols (57%).





A Europa, els optimistes representen el 35% de la població del continent, amb els italians liderant la categoria de pessimista, amb només un 13% d'ells que creu que el proper any serà millor que el 2020, seguits dels polonesos (15% ) i els búlgars (16%).





Pel que fa a la situació econòmica, el 26% dels espanyols creu que 2021 serà de prosperitat mentre que la mitjana dels països de la UE cau fins al 15% amb el rànquing de pessimisme econòmic liderat pels polonesos, on només un 4% pensa que l'economia serà millor el proper any.





Aquest sentiment, segons Sigma Dos, es deu a la pandèmia i és que per al 46% de la població mundial, 2021 serà un any "de dificultats econòmiques" i el 25% creu que serà de "prosperitat".





Són els ciutadans de la UE els que impulsen aquest pessimisme ja que el el 61% creu que el proper any serà de dificultats econòmiques. En la banda oposada, els més optimistes són indis i africans (en ambdós casos, un 56% dels seus ciutadans creuen que 2021 serà un any de prosperitat).





Tot i el pessimisme econòmic, el 54% de la població mundial es descriu a si mateixa com feliç i només el 14% diu que no ho està. Al capdavant, de nou, els ciutadans indis, on un 64% es considera feliç, seguits pels llatinoamericans (61%).





Per països, el més feliç dels 41 que han participat en l'estudi és Kirguizistan, amb un 85% de ciutadans feliços, seguit de l'Equador, amb un 80%. En la banda oposada, Ghanesos i macedonis són, per la seva banda, els ciutadans més infeliços, amb un 38% i 32% de la seva població, respectivament.