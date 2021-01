Els espanyols necessiten 7,5 anys de sou íntegre per comprar un habitatge

L'Índex d'Esforç Immobiliari, que mesura el nombre d'anys de sou íntegre que un ciutadà mitjà necessita destinar per a la compra d'un habitatge de tipus mitjà, s'ha situat en 7,5 anys a el tancament de el quatre trimestre del 2020, segons es recull en un informe de la Societat de Taxació.













Aquest indicador, que se situa a el tancament de 2020 a el mateix nivell que el tercer trimestre del 2018, es calcula a nivell de comunitat autònoma a partir del quocient entre el valor de mercat de l'habitatge i els ingressos mitjans bruts anuals que publica l'INE a la seva enquesta anual d'estructura salarial.





En base a això, Balears es col·loca com l'autonomia on més anys es necessiten per accedir a un habitatge (16,5), dues dècimes més que fa un any. Per contra està la Rioja, on l'accés a l'habitatge requereix de 4,5 anys de sou íntegre, quatre dècimes menys que fa un any.





MILLORA LA CAPACITAT D'ENDEUTAMENT PER COMPRAR HABITATGE

Així mateix, l'informe també destaca l'Índex d'Accessibilitat, que analitza la possibilitat d'adquisició d'un habitatge de característiques estàndard a partir de la capacitat d'endeutament de la renda mitjana dels ciutadans empleats.





A el tancament de 2020, aquest indicador s'ha situat en 110, amb una millora de cinc punts respecte a la dada d'un any.





L'evolució positiva de l'índex està condicionada pel descens dels tipus a l'euríbor, així com per l'evolució dels preus de venda de l'habitatge usat, la qual cosa suposa una lleugera millora de la capacitat d'adquisició dels ciutadans, tenint en compte que encara no es disposa d'informació oficial sobre el salari mitjà a l'època post-covid-19.





La mitjana nacional se situa per sobre de el nivell salarial mínim per a l'adquisició d'un habitatge de tipus mitjà. No obstant això, a l'igual que en trimestres anteriors, aquest indicador segueix per sota dels 100 punts a les Balears (50), Madrid (93) i Catalunya (95).