Mor Alfonso Fernández Casal ex cap de la Guàrdia Urbana de Viladecans

Alfonso Fernández Casal





Casal va dedicar la major part de la seva trajectòria professional a llocs en la Policia Nacional on va arribar a obstentar un càrrec de màxima responsabilitat que va deixar després d'oferir-se-el de cap de la Guàrdia Urbana de Viladecans on va dedicar tots els seus coneixements i esforços en fer d'aquest cos local un dels millors de la comarca.





Només el mal fer del seu actual alcalde va truncar la seva carrera, però lluny de amedentrar-se, Casal va lluitar fins a aconseguir una condemna per a l'Ajuntament de Viladecans el qual li va teni que indemnitzar per haver comès el seu alcalde, Carles Ruiz, "assetjament laboral" sobre la seva persona .





Va ser reconeguda en sentència ferma aquesta situació, concretament el 19 d'octubre de 2016. La secció 4a de la Sala del Contenciós Administratiu de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va desestimar el recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament de Viladecans i va sentenciar al consistori viladecanenc al pagament de costes i a l'execució de la sentència per la qual va haver d'abonar 60.000 euros més els interessos de demora meritats des del 2011, a l'ex cap de la Guàrdia Urbana de Viladecans, Alfonso Fernández Casal per un mobbing laboral continuat que li va derribar en un estrès pel qual li va ser reconegut per la Seguretat Social una incapacitat absoluta per a l'exercici de qualsevol activitat laboral. L'alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, mai ha admès públicament les seves accions ni ha assumit responsabilitat política alguna ni ha demanat perdó per les seves malintencionades accions sobre el seu magnífic Cap de Policia local, qui l'únic delicte va cometre va ser voler fer les coses bé en el normal desenvolupament del seu càrrec.





Casal va ser una persona feta a si mateixa, valent, un professional de primer nivell, un ésser humà extraordinari, amb sòlids valors, una persona familiar i amic dels seus amics. Una persona excepcional amb una força extraordinària que mai va donar una batalla per perduda.





Ha estat una llarga malaltia la qual prematurament ha fet ens abandonés a les persones que li voliem i que vam tenir el privilegi de conèixer-lo.





Per exprés desig de la seva família, Alfonso, gallec de naixement serà enterrat al seu municipi de naixement prop de Monforte de Lemos en la més absoluta intimitat familiar. Des de l'Ajuntament de Viladecans no està previst que s'honri la memòria d'aquest professional que tants anys va dedicar a la seguretat dels seus carrers, algú que va donar tant per aquest municipi que ell estimava, però els viladecanencs sempre tindran un gran deute moral amb Alfonso Fernández Casal, un gran home, una gran persona. Ningú dels que et vam estimar t'oblidarem.