Cada català gastarà una mitjana de 13,07 euros en el sorteig del "Niño '

A tot Espanya la despesa mitjana serà d'uns 17,57 euros, 0,64 euros menys que el 2020

Cada català gastarà una mitjana de 13,07 euros a comprar dècims per al Sorteig Extraordinari de la Loteria de Reis '2021, el que situa Catalunya en el cinquè lloc de el rànquing de comunitats i ciutats autònomes que menys diners gasten en aquest sorteig .





A tot Espanya la despesa mitjana se situarà en 17,57, fet que suposa 0,64 euros menys que l'any anterior, segons la xifra de consignació per habitant de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE).





Per regions, la comunitat autònoma que previsiblement més gastarà per habitant aquest any és Castella i Lleó, amb una mitjana de 27,53 euros, seguida d'Astúries (25,84 euros), Comunitat Valenciana (25,05 euros), el País Basc (22,42 euros), la Rioja (22,28 euros), Múrcia (21,74 euros), Aragó (21,66 euros), Cantàbria (21,23 euros), Castella-la Manxa (18,99 euros ) i Madrid (17,47 euros).





Mentrestant, els que menys van a gastar-se aquest any són de nou els habitants de les ciutats autònomes de Melilla i Ceuta (4,51 euros), als quals segueixen els de Balears (9,57 euros), Extremadura (12,66 euros ), Canàries (12,84 euros), Catalunya (13,07 euros), Navarra (13,61 euros) Andalusia (13,82 euros) i Galícia (16,74 euros).





Per comunitats autònomes, on més loteria de Reis 'es vendrà previsiblement és a la Comunitat Valenciana (125.320.000 d'euros consignats), seguida de la Comunitat de Madrid (116.380.000 d'euros), Andalusia (116 , 31 milions d'euros), Catalunya (100.300.000 d'euros), Castella i Lleó (66.070.000 d'euros), el País Basc (49.490.000 d'euros), Galícia (45.180.000 d'euros), Castella-la Manxa (38.610.000 d'euros), Múrcia (32.480.000 d'euros) i Aragó (28,57 milions d'euros).





Per contra, els que menys loteria de Reis 'tenen consignada són Ceuta (382.200 euros) i Melilla (390.400 euros), la Rioja (7 milions d'euros), Navarra (8,9 milions d'euros), Balears (11 milions d'euros), Cantàbria (12,3 milions d'euros), Extremadura (13.510.000 d'euros), Astúries (26.430.000 d'euros) i Canàries (27.650.000 d'euros).





El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Reis '2021 repartirà 700 milions d'euros en premis, i se celebrarà el dimecres 6 de gener, a les 12.00 hores, al Saló de Sortejos de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat ( SELAE), pel sistema de bombos múltiples.

Així, l'emissió d'aquest tradicional sorteig nadalenc ascendeix a un total de 50 sèries de 100.000 bitllets cadascuna, a el preu de 200 euros el bitllet, dividit en dècims de 20 euros. El total de l'emissió és de 1.000.000.000 d'euros.





En relació amb els premis més importants de Reis ', el Primer Premi és de 2.000.000 d'euros per sèrie; el Segon Premi, de 750.000 euros per sèrie; i el Tercer Premi, de 250.000 euros per sèrie. A més, hi ha 20 premis de 3.500 euros i altres 1.400 premis de 1.000 euros per sèrie, entre d'altres.