Iceta nega tenir una "proposta" de ser ministre malgrat no ser el candidat del PSC

El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest diumenge que no ha estat proposat per a ministre, després que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, hagi estat nomenat candidat de PSC per a les eleccions catalanes: "No tinc la proposta d'incorporar-me al Govern ".





En una entrevista aquest diumenge ha dit que el món no s'acaba en ser membre de Govern, en les seves paraules, i que "el problema no és 'què farem amb Iceta?', Sinó 'què farem amb Catalunya?' ".





Ha explicat que la candidatura d'Illa es va pactar el 19 de novembre, però que va començar a plantejar-se abans: "Això va començar a finals de juliol, quan les enquestes evidencien alguns clarobscurs de la meva candidatura".





"El president em va dir que si era possible l'opció d'Illa ho seria a finals d'any i que no es podia especular fins llavors sobre un canvi en el Ministeri de Sanitat", i l'ha considerat l'operació més complicada en la seva carrera política.





Sobre la possibilitat que Illa es converteixi en el cap de l'oposició d'un Govern independentista, ha opinat que és un escenari possible i que lluitaran perquè no es confirmi, pel que ha avisat que Illa "mirarà a tot arreu" per trobar suports.