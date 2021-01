Salvador Illa: "Deixaré de ser ministre quan comenci la campanya electoral"

MÉS INFORMACIÓ Iceta nega tenir una "proposta" de ser ministre malgrat no ser el candidat del PSC

El ministre de Sanitat i candidat de PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que romandrà a el front de l'Ministeri fins a dues setmanes abans de les eleccions catalanes previstes per al 14 de febrer: "Deixaré de ser ministre quan comenci la campanya electoral ".





En una entrevista aquest diumenge ha sostingut que es presenta per "oferir un govern que treballi per al retrobament a Catalunya, per millorar la convivència", i ha destacat que abandonarà Sanitat amb la campanya de vacunació de Covid-19 ja en marxa.





Ha assegurat que la decisió sobre la seva candidatura no es va prendre fins a l'últim moment: "Iceta ha fet un acte de generositat poc habitual en política. Ell renúncia al que volia i jo assumeixo una responsabilitat a la qual no aspirava".





CAMPANYA I PACTES



Ha explicat que el lema d'el PSC per a la campanya - 'Torna Catalunya' - evoca a la comunitat autònoma "capdavantera en avenços socials, econòmics, que tenia ambició, cohesió social, excel·lent en sanitat", el que considera que ha faltat en els últims deu anys.





En aquest sentit, ha lamentat textualment que hi hagi moltes formacions més obstinades a reivindicar que tenien raó fa deu anys que a reivindicar una dècada nova: "A més, tots tenim part de responsabilitat en el que ha passat a Catalunya. Tots ens hem equivocat".





Sobre els pactes després de les eleccions, ha dit que per part dels socialistes "no hi ha possibilitat de formar govern amb ERC, però això no vol dir que no es pugui arribar a pactes", i que el que li sembla més raonable, en les seves paraules , és un govern amb els comuns.





"Jo aspiro a liderar el retrobament. No hi haurà un govern de PSC amb ERC ni suport a cap govern liderat per ningú que defensi la independència", ha afirmat.





COVID-19



Segons els càlculs de l'Ministeri de Sanitat, a l'estiu hi haurà a Espanya "un 70% de immunitzats" davant de l'Covid-19 i es podrà pensar en altres escenaris que no obliguin, en tot cas, a portar la mascareta.





Sobre la vacuna, ha defensat "portar un registre únic per saber a qui se li ha administrat, quan i on", però ha rebutjat que haver-la rebut es pugui fixar com a requisit general per accedir a un lloc de treball, el que no obstant això sí pot plantejar-se en determinats àmbits, com residències i en el sector sanitari, ha dit.