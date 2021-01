Què és la "malaltia X" que preocupa l'OMS?

Per a la majoria de les persones, el nou coronavirus sembla ser una anomalia; no ho és. El segle 20 va començar amb devastadores onades de la grip espanyola que va matar de 50 milions 100 milions de persones a tot el món. Aproximadament una nova malaltia sorgeix cada any. No tots tenen transmissió de persona a persona, però sí la tenen per espantar als que tenen la tasca de vigilar la salut mundial.





















Per ressaltar el perill i prioritzar la investigació, cada any l'Organització Mundial de la Salut (OMS) encarrega a un comitè d'experts que actualitzi la seva llista de les malalties infeccioses més amenaçadores que no tenen tractaments o vacunes eficaces. La llista actual inclou a l'COVID-19, atès que el món sencer ara està enfocat en aquest patogen.









"El que hauria d'actuar com un toc d'atenció per finançar seriosament la vigilància, la investigació i el tractament de l'àmplia varietat de possibles agents pandèmics és l'entitat a la fi de la llista curta: la 'malaltia X'", sosté Iserson.

Des 2015, l'OMS ha utilitzat aquesta designació per a una malaltia que podria causar una pandèmia a causa d'un patogen actualment desconegut per causar malalties humanes. La malaltia X de l'any passat ara té nom: COVID-19. No obstant això, la propera entitat desconeguda i sense nom pot ser que ja estigui a l'aguait.





L'OMS, que pateix una insuficiència crònica de fons, ha de suportar una burocràcia inflada, lenta i descoordinada que ha de respondre davant 194 països. Ha estat condemnada tant per reaccionar de forma exagerada (pandèmia H1N1 de 2009) com per reaccionar de forma greu (epidèmia de Ébola de 2014 i pandèmia de COVID-19) i per no actuar.





Els CDC tenen un finançament insuficient crònica i no tenen poder polític. Els acadèmics són veus en el desert el consell generalment es busca massa tard en el procés perquè tingui molt efecte ", assegura l'especialista.









I conclou: "A mesura que disminueixi l'amenaça de COVID-19, els polítics faran grans promeses d'implementar plans per aturar, o al menys preparar-se per, la propera pandèmia. L'economia en recuperació serà massa feble a el principi per recolzar l'esforç, encara que es prometran més fons en el futur. Al final, realitzaran canvis que siguin políticament convenients i no han d'autoritzar els canvis necessaris per a produir respostes més ràpides i flexibles. Els records de l'angoixa i l'alteració social durant COVID-19 desapareixeran. Els nostres baluards contra les malalties pandèmiques seguiran tenint un finançament insuficient i seran inadequats per a la tasca. Així i tot, és evident que hi ha múltiples malalties X al nostre futur; hem d'estar preparats ".