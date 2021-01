Robert de Niro ven el seu hotel de luxe a Barcelona

L'establiment de la cadena de Robert de Niro ha estat venut a ASG per 80 milions d'euros, xifra un 6% inferior a el preu a què va sortir a mercat, 85 milions, fa dos mesos i que els experts consultats asseguren ajustat a la situació actual de mercat, ja que es tracta d'un hotel de luxe acabat d'estrenar situat en un icònic edifici, la Torre Catalunya, amb 259 habitacions i suites repartides en més d'una vintena de plantes i coronat per un restaurant de l'afamado xef japonès Nobu Matsuhisa , amb vistes 360 graus a la capital catalana. Un immoble pel que abans de la crisi podrien haver pagat més de 100 milions.





















Aquesta operació, és un clar indicador en el sector hoteler de el rumb que marcarà el mercat en aquest 2021. Dins el segment de luxe urbà, el traspàs de l'Nobu promet ser un referent per a l'exercici que acaba d'arrencar, tant per la rellevància del seu protagonista com per la tipologia concreta d'aquest actiu, molt lligat a l'turisme de congressos, una de les grans víctimes de la crisi.









El president del gremi d'hotelers s'ha mostrat públicament poc optimista amb l'evolució de la crisi i s'ha atrevit a aventurar que la Ciutat Comtal corre el risc d'arribar a l'estiu que amb només 25 establiments oberts, el 5% de tota la planta, i de veure caure a molts hotels ara en mans de grups familiars. Segons les dades que maneja la seva associació, l'estiu només va obrir un 25% de la planta hotelera de Barcelona i amb una ocupació de l'10%.