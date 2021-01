L'Athletic Club relleva Gaizka Garitano i el seu cos tècnic

L'Athletic Club ha decidit rellevar Gaizka Garitano i el seu cos tècnic a el front del primer equip, a què va accedir el 5 de desembre de 2018 des del Bilbao Athletic, en el qual portava des de juliol de 2017.













El tècnic deriotarra ha estat a l'capdavant de la primera plantilla 89 partits, amb la classificació per a la final de Copa de la temporada passada, encara per disputar-se per la seva ajornament, entre els seus havers.





El Athletic Club en el seu comunicat els "agraeix el lliurament, l'esforç i la dedicació mostrades des que van prendre les regnes del primer equip en una delicada situació esportiva, treballant sempre en pro de l'entitat blanca i vermella. De la mateixa manera, vol desitjar-los el millor de cara a el futur ".