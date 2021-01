Clara Prats demana una "quarantena a partir de Reis perque és urgent actuar"

La investigadora del BIOCOMSC veu "imprescindible i urgent" aplicar noves restriccions per aplanar la corba





















Aquest diumenge en entrevista a Via Llire de Rac 1, l'investigadora ha dit "penso que s'ha de demanar que del 6 al 10 de gener es faci una certa quarantena, vida tranquilla en família, amb la bombolla de convivència."





Afegint "si no, el que es preveia com a mesura (l'endarreriment de la tornada a l'escola), no ajudarà a separar realment el contagi de les festes de la tornada a l'escola i a la feina."





Per ella "és imprescindible i urgent prendre mesures que ens ajudin a frener i doblegar la corba i tornar-la a nivells baixos. Des del punt de vista epidemiològic és millor actuar avui que demà. Aquí entren en joc altres factors... però està clar que estem creixent", segons el seu parer.





"Quan abans actuem, abans reduirem el nombre de casos, les hospitalitzacions, els ingressos a l'UCI i els morts. Per tant, sí, és urgent actuar. Les dades han empitjorat després d'aquests 3 o 4 dies de festes de Nadal. El creixement no és tan explosiu com el del Pont de desembre, però sí que han empitjorat." . Per totes aquestes raons Clara Prats aposta per una quarentena post vacacional.