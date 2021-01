Quina Comunitat paga més impostos a Espanya?

El flamant 2021 portarà la reforma de sistema de finançament autonòmic, defensada pel Govern de Sánchez amb el suport d'ERC, partidària d'harmonitzar els impostos cedits perquè tots els contribuents paguin el mateix, amb independència d'on visquin.





Es tracta d'un debat recurrent dilucidar qui aporta més a menys als serveis públics o qui és més o menys solidari amb el proïsme en la sustentació de l'Estat de Benestar.





De fet, el Ministeri d'Hisenda es va comprometre en l'última investidura de president Sánchez a publicar les dades del que aporten cada comunitat a l'aliment de l'Estat en concepte d'IRPF, IVA i impostos especials i el que reben de les arques estatals per aquests tributs , la recaptació es va cedir, al seu dia, parcialment amb certa capacitat de decisió en renda i sense capacitat normativa en IVA i Especials.





Segons les dades a les quals ha tingut accés la Razón referits a l'exercici 2018, l'últim a l'corrent en aquesta qüestió, el s madrilenys són els contribuents que més aporten a l'Estat, més de doble que els catalans. De cada 100 euros que reben les arques estatals de totes les autonomies, 50 els paguen els madrilenys. Mentrestant, els catalans aporten 21 euros. No obstant això, a Madrid, a l'igual que a Catalunya, li tornen tan sols 21 euros dels 100 que tornen a les arques de les comunitats de règim comú, totes excepte el País Basc i Navarra.

















És a dir, dels 171.056.000 d'euros que van aportar a l'Estat en l'exercici 2018 quinze comunitats per la recaptació de la renda, IVA i especials, Madrid va contribuir amb 84.422.000, el que suposa, ni més ni menys, que més de la meitat de l'import total. Catalunya, per la seva banda, va col·laborar a aquesta xifra amb 35.706.000, convertint-se, així, en la segona que més va recaptar per a l'Estat, tot i que a força distància de Madrid. D'aquests 171.056.000 que van ingressar les comunitats per al manteniment de les arques estatals, l'Estat els va tornar només una mica més de la meitat, 90.587.000, per finançar els seus propis serveis públics segons informa la Razón.





D'aquesta quantia, Madrid és la regió a la que menys va reemborsar, amb tan sols el 22,6%. És a dir, de cada 100 euros que van abonar aquest any els madrilenys a l'Estat, només 22 euros es van revertir en els seus serveis públics. Mentrestant, amb cada 100 euros que els catalans van contribuir a Hisenda, l'Estat els va tornar gairebé 54 euros. Els residents a la Comunitat de Madrid van aportar de mitjana 12.711 euros per a sostenir tota l'arquitectura pública en l'exercici 2018. D'aquesta quantia, només 2.877 es van destinar a millorar els seus propis serveis i dels gairebé 10.000 milions restants que van pagar es van beneficiar dels serveis de altres autonomies i de l'Estat. Mentrestant, els catalans van abonar dos terços menys que els madrilenys. En concret, 4.767 euros, dels quals van tornar a les seves arques la meitat, 2.565.





Aquestes dades manejats pel Ministeri d'Hisenda demostren amb claredat que els catalans no són, ni de bon tros, els que menys reben. Els madrilenys resulatn ser els que més aporten i menys reben.





En aquest rànquing, el van seguir en 2018 Cantàbria, que va percebre el 52,8% del que va recaptar, Catalunya, amb el 53,8%, i Canàries, amb el 65,5%. Per l'altre extrem, és a dir les que més van rebre en relació amb la seva contribució, es va col·locar en primer lloc Extremadura. De cada cent euros que va recaptar, l'Estat, a més de reponérselos íntegrament, li va concedir gairebé altres 50 euros per poder fer front al finançament dels seus serveis essencials. En segon lloc, es va situar Castella i Lleó, que va rebre el 140,9% del que va aportar el 2018. El va seguir, Múrcia, amb el 135,8%.





Una mica més lluny es van trobar Castella-la Manxa i Andalusia, que van percebre més del que van aportar, en concret, el 122,4% i al 120,5%, respectivament. No obstant això, Andalusia va ser la tercera que més va contribuir a les arques estatals, amb 11.100 milions, seguida de la Comunitat Valenciana, amb 10.606.000 d'euros. Malgrat això, l'Estat els va retornar als valencians 9.489.000 d'euros. És a dir, per cada cent euros que van pagar els valencians, es van quedar amb gairebé 90 euros