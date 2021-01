Inversors de deute i capital risc prenen posicions per invertir en els equips de futbol

L'aturada fins al mes de juny de les principals competicions a Espanya ha suposat un cop dur per als ingressos de el futbol, que han vist com els clubs havien de sortir a la recerca de noves fonts de finançament per fer front als seus deutes.

















Fa poc el fons britànic Rights & Media Funding Limited havia arribat a un acord amb Laliga per prestar 67 milions d'euros a 11 clubs de Primera i Segona a un termini de cinc anys.





Però la situació és tan crítica que el Barça va anunciar que no podia afrontar el pagament de les nòmines milionàries dels seus jugadors al gener, cosa que s'ha traduït en una rebaixa substancial en els salaris de la seva plantilla de 122 milions d'euros en les retribucions fixes i de 50 milions en les variables pressupostades.









El Reial Madrid, per la seva banda, ha anunciat una rebaixa en el seu pressupost de 300 milions d'euros per a aquesta temporada (2020-2021) després de la reducció de 106 milions dels seus ingressos i la retallada de l'10% de l'salari de la plantilla.









Els drets de el futbol es renegociaran el 2022 coincidint amb la finalitat de l'contracte anterior i tot apunta que la quantitat desemborsada per la retransmissió d'aquests partits hauria d'anar en augment si es compara Espanya amb altres països. La segona major font de finançament dels equips de futbol està lligada a la venda d'entrades, ingrés també paralitzat per la pandèmia. La tercera ve lligada als patrocinis i a el marxandatge, que afecta més els grans.





Sobre el mercat de fitxatges, els experts de el sector apunten que "hi ha estudis que diuen que els jugadors de futbol han perdut entre el 30 i el 40% del seu valor. Els salaris dels jugadors consumeixen el 70% de l'pressupost i per això caldrà negociar i flexibilitzar els contractes dels jugadors. Tots els equips tenen a nivell teòric uns actius que es poden liquidar, vendre així a les seves estrelles i obtenir uns ingressos de caixa extraordinaris. No obstant això, la venda d'aquests actius et pot portar també a perdre la categoria.





Més enllà de l'capital risc, els experts assenyalen com un bon nombre de fons de deute porten diversos mesos treballant per a finançar a diferents equips de futbol espanyols. Si no es recuperen els aforaments, ni els patrocinis, ni es renegocien els sous dels futbolistes, els equips van a estar en una posició molt complicada i hi haurà moltes situacions en què la banca no estarà disposada a finançar, llavors caldrà recórrer als fons i conèixer les seves propostes.





Cada vegada és més freqüent veure com diferents inversors s'obren les portes en aquest món. La incursió més recent ha estat la de CVC i Advent International amb la Sèrie A, on han pres el 10% dels drets audiovisuals de la competició per 1.700 milions. I és que hi ha nombrosos inversors (fons, family offices o magnats apassionats de el futbol) que estan mirant diferents equips a Europa. Espanya porta molt temps en el seu radar perquè hi ha bons equips que els permeten entrar en grans lligues.