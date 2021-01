El Tribunal Suprem es mostrarà contrari a indultar als condemnats pel "Procés"

El Tribunal Suprem no donarà suport l'indult als dirigents independentistes condemnats pels delictes de sedició i malversació en la sentència del "Procés" sigui quin sigui el sentit de l'informe de l'Advocacia de l'Estat a l'respecte.





Tot i que el president de Govern, Pedro Sánchez i alguns membres del seu Executiu han obert la porta, en les últimes dates, a la concessió d'un indult com a aposta per "el retrobament, la r econciliación i la convivència a Catalunya i de Catalunya amb Espanya ", la decisió de la Sala Segona de l'alt tribunal quedarà a l'marge de qualsevol calendari polític i els magistrats no tenen cap intenció d'influir en aquest. La seva decisió serà conseqüent amb els pronunciaments que ha tingut fins al moment, segons traslladen a El Independiente.





Queda per veure com materialitzaran el pronunciament tenint en compte que l'indult, segons la llei de 1870 a l'respecte, permet el Govern concedir encara que compti amb l'informe desfavorable i no vinculant de l'alt tribunal a l'respecte, com ha passat en altres ocasions en el passat .





Precisament els magistrats que van jutjar als polítics independentistes pel Procés ja van revocar, el passat 4 de desembre, el règim de tercer grau penitenciari que els va concedir la Generalitat de Catalunya. També van denegar l'aplicació de l'article 100.2 de l'Reglament penitenciari que suposava un règim de semillibertat per la seva «falta de connexió amb un procés de reinserció».

















Per rebutjar al tercer grau, la Sala va destacar que «cal que transcorri un període de temps major per avaluar adequadament l'evolució de l'intern i el tractament penitenciari, més quan es tracta de condemnes elevades de les que cap s'ha complert la meitat, i la majoria ni tan sols una quarta part ».





A més, els magistrats van voler deixar clar en aquest pronunciament que els membres de govern de Carles Puigdemont, fugat de la Justícia espanyola, i els líders de les entitats independentistes Òmnium Cultural i ANC no van ser condemnats per les seves idees polítiques, sinó per transgredir les normes constitucionals . «Cap dels acusats en aquest procediment ha estat condemnat per perseguir la independència de Catalunya. Les idees de reforma, fins i tot ruptura, de el sistema constitucional no són, per descomptat, delictives. La seva legitimitat és inqüestionable, està fora de qualsevol dubte. El pacte de convivència proclamat pel poder constituent no persegueix el discrepant. Empara i protegeix la seva ideologia, encara que aquesta atempti als pilars de sistema », van afirmar.





Els fiscals de Sala del Tribunal Suprem que van intervenir en el judici pel procés independentista ja van presentar els seus informes en contra de la concessió de l'indult. Van exposar que l'indult "no es tracta d'una mesura que de manera arbitrària pugui concedir-se amb caràcter general davant la mera discrepància amb el tenor de la sentència» i que està previst per «circumstàncies molt especials de justícia, equitat o utilitat pública que no es donen en aquest cas i que mai s'han d'identificar amb «motivacions d'índole política o derivades d'acords polítics».





Els fiscals també van aprofitar els seus escrits per reivindicar que s'hagués condemnat als polítics catalans per rebel·lió i no per sedició com finalment va decidir la Sala Segona. Per tant, ia l'espera de l'contingut de l'escrit de l'Advocacia de l'Estat, és previsible que encara que la Sala no subscrigui els escrits de l'Ministeri Públic rebutgi que es concedeixi la mesura de gràcia als que va decidir condemnar per perseguir la independència de Catalunya a l'marge de la llei.