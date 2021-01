50 personalitats internacionals reclamen l'amnistia per l'1-O

50 personalitats internacionals vinculades a la política i la cultura han reclamat l'amnistia dels condemnats per l'1-O, en el manifest impulsat per Òmnium Cultural ' Dialogue for Catalonia', i que publiquen aquest dilluns 'The Washington Post' i 'The Guardian '.





















Entre els signants estan l'expresidenta del Brasil Dilma Roussef, el polític irlandès i impulsor de l'procés de pau a Irlanda del Nord Gerry Adams, l'artista Yoko Ono i l'escriptor Irvine Welsh, informa l'entitat en un comunicat.





També donen suport a la reivindicació quatre premis Nobel de la pau i un de literatura: l'advocada iraniana Shirin Ebadi, el pacifista argentí Adolfo Pérez Esquivel, l'activista americana Jody Williams, l'activista per la pau a Irlanda del Nord Mairead Corrigan, i l'escriptora austríaca Elfriede Jelinek.





El manifest sosté que "una gran majoria de catalans ha expressat repetidament la voluntat d'exercir democràticament el dret a decidir del seu futur polític", que consideren que s'ha de decidir votant seguint els precedents dels referèndums a Escòcia (Regne Unit) i Quebec (Canadà ).





"La judicialització per resoldre una crisi política ha comportat una repressió creixent i cap solució", i afegeix textualment que les condemnes als dirigents independentistes condemnats només agreugen el conflicte.





Apel·len a EL DIÀLEG



Segons els signants, aquesta situació ha estat criticada per "les principals organitzacions de drets humans de l'món", entre les quals el text destaca el grup de treball sobre detencions arbitràries de l'ONU.





El manifest acaba apel·lant a el diàleg entre les autoritats per trobar "una solució política que permeti a la ciutadania decidir el seu futur polític", i reivindicant l'amnistia per posar fi al que titllen de repressió.





ALTRES SIGNANTS



També han subscrit el manifest els exrelator especial de l'ONU Michel Forst i Benn Emerson, l'exministre danès d'Afers Exteriors Holger K. Nielsen, l'expresident d'Eslovènia Clayborn Cason, l'exalcalde de Ginebra (Suïssa) Rémy Pagani, i la cofundadora de les mares de la Plaça de maig Mirta Baravalle.





Entre altres personalitats destacades de l'àmbit cultural, l'han signat els dramaturgs llatinoamericans Sergio Blanco i Rafael Spregelburd i el britànic Simon Stephens, a més de l'artista xinès exiliat Ai Weiwei i l'escriptor turc Burhan Sönmez.