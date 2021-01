Els sis punts clau de l'accessibilitat per a les persones cegues

L'ONU va reconèixer i va proclamar en 2019 la data del 4 de gener com a Dia Mundial del Braille, després d'una llarga i esforçada reclamació de les persones cegues de tot el món, també de l'ONCE, per a fixar aquest reconeixement en la data del naixement del creador d'aquest sistema de lectoescriptura, el francès Louis Braille.

















Des de l'ONCE s'impulsa l'ús del braille amb l'objectiu que els afiliats a l'ONCE i la resta de la ciutadania puguin conèixer i gaudir d'aquest codi de lectoescriptura des de tots els seus àmbits: l'educatiu, el cultural, l’oci, els serveis i en moltes altres vessants.





“Els sis petits punts que va idear Braille ens han donat llum a les persones cegues i una gran esperança. Ens han obert un camí il·lusionant. Avui dia el seu sistema està molt més estès a la vida quotidiana i això ens ajuda. Demanem, però, que el seu ús sigui universal i ens doni una plena accessibilitat. Cal garantir l’accés a la informació per a tothom”, reivindica Enric Botí, delegat territorial d’ONCE Catalunya.





Louis Braille va perdre la vista de molt jovenet en un accident domèstic. El 1829, quan només tenia 18 anys, es va publicar el sistema de lecto escriptura que va idear i que porta el seu nom. Amb ell, els cecs de tot el món van poder sortir de la seva marginació social, cultural i educativa. Van poder llegir, informar-se i comunicar-se.





El Sistema Braille és un codi, però ull, no un codi secret. Es representen les lletres, els números, majúscules, minúscules, signes de puntuació, símbols matemàtics i fins i tot partitures de música i ha permès que, durant 82 anys, l'ONCE continuï sumant punts.





En l'actualitat, l'ONCE posa a la disposició de 72.000 persones cegues un fons documental de 68.050 obres, de les quals 28.761 estan disponibles en braille i 35.928 en audiollibres.





El braille, gràcies a una conquesta de molts anys i de moltes persones, està present en la nostra vida quotidiana i la fa més fàcil per als qui no poden veure. En l'ordinador, en el mòbil, en els medicaments, en les medicines, en l'alimentació, en els jocs, en la cartelleria, en els restaurants, en els ascensors. Ha entrat en universitats, biblioteques, restaurants, en la sanitat i es necessari que s'expandeixi encara més.





A l’ONCE Catalunya, per commemorar el Dia Mundial del Braille, han preparat un vídeo que mostra les entranyes de la seva impremta. ‘La fàbrica dels punts’ ensenya com treballa el Servei Bibliogràfic, tot el procés de creació d’un llibre en braille i com s’elaboren els contes adaptats en relleu pels més menuts, que són petites obres artesanals.

























CUPÓ DIA MUNDIAL DEL BRAILLE





El Dia Mundial del Braille protagonitza el cupó de l'ONCE del dilluns, 4 de gener. Cinc milions i mig de cupons celebraran que amb sis punts la vida de les persones cegues és més accessible.





El Cupó Diari de l'ONCE ofereix, per 1,5 euros, 55 premis de 35.000 euros a les cinc xifres. Els cupons de l'ONCE es comercialitzen pels 20.000 agents venedors de l'ONCE, 2.500 d’ells a Catalunya. A més, es poden adquirir des de www.juegosonce.es, i en establiments collaboradors autoritzats.





Des de la Comissió Braille Española, la Reial Acadèmia Espanyola (RAE) del Braille creada en 1984, s'assessora diferents empreses i organitzacions sobre com incloure el braille en els seus productes i serveis. L'any passat es van realitzar més de 400 assessoraments, com per exemple els dels sobres de vot accessible dels diferents processos electorals.