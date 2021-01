2.900 persones han gaudit de la ruta nocturna del Barcelona Christmas Tour

El Barcelona Christmas Tour, la ruta nocturna en autobús de dos pisos per descobrir els espais de la ciutat amb decoració i illuminació nadalenca, va fer aquest diumenge les últimes sortides amb un èxit notable. Des del 27 de novembre, unes 2.900 persones (famílies i públic local) han pogut participar en els recorreguts dels 19 dies de funcionament, en què s’han ocupat pràcticament totes les places disponibles.

















L’experiència pilot del Nadal anterior, el Barcelona Night Tour Christmas Lights, va transportar més de 2.100 passatgers en 17 dies de funcionament.





Pocs dies després que comencés a circular, el 27 de novembre, ja s’havien reservat totes les sortides del Barcelona Christmas Tour previstes inicialment, dues cada vespre de dijous a diumenge. Això va motivar que l’Ajuntament de Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona i Turisme de Barcelona decidissin assignar-hi un segon vehicle a partir del 10 de desembre, per duplicar el nombre de places. També s’hi van afegir sortides els dies 2 i 3 de gener. El 14 de desembre van quedar igualment exhaurides les noves places.





El Barcelona Christmas Tour ha fet tots els recorreguts programats pels carrers, avingudes i edificis més emblemàtics de la ciutat especialment decorats i illuminats per a aquestes festes, com la plaça Catalunya, la catedral, la Via Laietana, el passeig de Gràcia o el passeig de Colom, entre d’altres.





La ruta estava dissenyada per gaudir de la nova illuminació dels carrers de la ciutat des d’un punt de vista privilegiat, el pis superior d’un bus turístic, i conèixer alhora les tradicions nadalenques catalanes, gràcies a les explicacions que feien en català i castellà els i les guies a bord durant el trajecte, de 90 minuts de durada.





Com en tot el transport públic, al Barcelona Christmas Tour s’hi han aplicat les normes d’higiene i prevenció de contagis per evitar la propagació de la Covid-19: mascareta obligatòria i neteja de mans amb gel hidroalcohòlic a la parada d’origen abans de pujar al bus i al baixar-ne.