El Barça visitarà San Mamés amb Griezmann "castigat" ... i deu punts per sota del líder

Un sempre aguerrit (a San Mamés) Athletic de Bilbao espera el Dia de Reis a partir de les nou del vespre a un Barça que segueix estancat en la cinquena posició de la taula classificatòria, deu punts per sota del líder: l'Atlètico de Diego Pablo Simeone i a vuit de distància del segon classificat: el poc convincent Reial Madrid de Zidane.





L'equip de Ronald Koeman visitarà els "lleons", amb flamant tècnic a la banqueta: Marcelino García Toral, després de complir amb l'expedient a "El Alcoraz" d'Osca guanyant gràcies a un gol de De Jong a precís servei d'un Messi que va arrodonir el seu partit número 500 a la Lliga amb la samarreta blaugrana i els 750 en total ... apropant-se a l'rècord de Xavi Hernández que supera el de Rosario, a dia d'avui, en només 5 partits de Lliga i 18 totals.

















El Barça segueix sense dissipar no pocs dubtes mentre el seu entrenador es va encarregar d'assenyalar i "castigar" clamorosament a un dels futbolistes destinats a marcar diferències: Antoine Griezmann que va seguir les evolucions dels seus davant l'Osca des de la banqueta.

Koeman va situar per davant de l'francès (que no va saltar a la pista de joc fins al minut 81) a Dembélé, Pedri i fins i tot a Braithwaite que va ser el substituït pel davanter gal.





Després de l'important partit d'aquest dimecres a San Mamés per intentar no despenjar-se dels llocs de privilegi a la Lliga, el quadre barcelonista seguirà afrontant un mes de gener certament exigent visitant, el dissabte dia 9, el Nou Els Cármenes de Granada abans de disputar la Supercopa d'Espanya que, malgrat els plans del president de la Reial Federació Espanyola de Fútbol que apostava per escenaris molt més exòtics i llunyans, tindrà com a escenari "La Cartuja" de Sevilla. La tràgica pandèmia global no ha permès, aquest cop, massa experiments fora de les nostres fronteres.