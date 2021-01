14 milions de contribuents han rebut les devolucions de renda sol·licitades a Hisenda

L'Agència Tributària ha tornat ja 10.428.000 d'euros a 14.063.000 contribuents de l'Impost sobre la Renda corresponent a 2019 (IRPF 2019), de tal manera que, a data de 30 de desembre, s'han realitzat el 97,2% de les devolucions sol·licitades en nombre i s'han abonat el 93,2% dels imports sol·licitats corresponents.





















Les devolucions abonades i imports abonats creixen un 0,3% (-0,12% les sol·licituds) i l'import abonat augmenta per sobre del 3%, igual que els imports sol·licitats.





L'Agència va rebre la passada campanya un nombre major de declaracions que l'any anterior, superant a tancament d'any la xifra de 21.122.000, un 2% més. Les declaracions amb sol·licitud de devolució totalitzar 14.472.000, el 68,5% del total, mentre aquelles amb resultat a ingressar van sumar 5.641.000.





Durant la pandèmia les presentacions per internet van créixer fins al 93%, davant el 88% de l'any anterior. Pel que fa a aquestes vies de presentació no personalitzades, a més de la web com a canal telemàtic principal (19.280.000 de declaracions, un 6,9% més), els contribuents també van incrementar l'ús de l'aplicació mòbil de l'Agència, amb 365.000 declaracions, un 25,8% més que l'any passat.





La primera part de la campanya es va caracteritzar per una molt important acceleració en les presentacions per internet, amb un increment de l'27% en les declaracions presentades des de l'inici fins al 7 de maig, quan es va posar en marxa el pla 'Le Cridem' de confecció telefònica de declaracions. Llavors ja estaven presentades més d'un terç de totes les declaracions de la campanya.





A partir d'aquest moment, l'Agència va bolcar l'estructura d'atenció personalitzada en aquest pla telefònic, multiplicant per gairebé sis vegades la seva capacitat per cobrir les necessitats dels contribuents sense necessitat que tinguessin d'esperar que la situació sanitària permetés reobrir les oficines, i amb vocació de ser la via d'atenció personalitzada principal. Aquest plantejament va portar a la confecció telefònica de 1.155.000 declaracions en menys de dos mesos, davant de les 239.000 de l'any anterior, quan el servei va funcionar tota la campanya.





Aquesta combinació d'acceleració de presentacions per internet en el primer tram de la campanya i el fort impuls de el pla 'Le Cridem' va facilitar arribar amb un important marge positiu de presentacions a el moment en què les circumstàncies sanitàries van permetre ia iniciar l'atenció en oficines. Amb la meitat de temps i la meitat d'espai que en una campanya presencial convencional per garantir les distàncies de seguretat i uns fluxos d'entrada i sortida amb les necessàries mesures sanitàries preventives, es van presentar en oficines 319.000 declaracions, davant les prop de 2.100. 000 de l'any previ.