La Patronal de l'Oci Nocturn: "Ens sorprèn que només es localitzessin 4 de les 500 festes sobre les que vam alertar"

El secretari general de Fecasarm , patronal d'Oci Nocturn a Catalunya, Joaquim Boadas, ha assegurat aquest dilluns que va alertar mitjançant un correu electrònic a la Generalitat de Catalunya que se celebrarien unes 2.000 festes il·legals per Cap d'Any, d'elles unes 500 amb més de 20 persones i format similar a la 'rave' de Llinars (Barcelona) que va ser desallotjada després de 40 hores.





En una entrevista a Onda Cero, Boadas ha explicat que la patronal vol personar-se en els tribunals per acusar els dos organitzadors detinguts pels Mossos d'Esquadra després de 40 hores de festa 'rave' il·legal en una nau industrial, ja que s'havien prohibit aquest tipus d'esdeveniments per les mesures per prevenir els contagis de Covid-19.





"Ens sembla totalment inadmissible que mentre tots els locals legals es troben tancats, algunes persones aprofitin aquesta oportunitat i el que fan és organitzar festes il·legals que redunden en un increment de contagis i de les dades epidemiològiques i això, al final, el que fa és retardar la reobertura de el sector legal ", ha assenyalat.





El portaveu de Fecasarm ha demanat que es legisli per tipificar com a delicte "aquestes pràctiques de propagació de malalties o epidèmies", encara que ha defensat que a els organitzadors de la 'rave' en una fàbrica abandonada ara mateix se'ls pot imputar per "desobediència greu a l'autoritat ", el que implica un any de presó i una sanció administrativa de fins a 600.000 euros.





"Però no van a complir ni un any de presó i el pagament de la multa tampoc es va a fer perquè presentaran algun tipus de contracte i no es podrà embargar res ni pagaran res", ha explicat, ja que pronostica que s'arribarà a un acord de conformitat a l'ésser ciutadans estrangers i previsiblement no tenir antecedents penals.





Per això, confirma que aquestes accions seguiran proliferant i critica el Govern català de no haver intervingut en les 2.000 festes que es van celebrar durant el Cap d'Any. "Nosaltres li enviem un correu electrònic amb una llista de festes que s'estaven organitzant, el més sorprenent és que només localitzessin quatre", ha sostingut.





El portaveu de la patronal de l'Oci Nocturn ha censurat la "falta de respecte" per part de la Generalitat cap a un sector que, a causa de la crisi sanitària, està en una "situació dramàtica perquè estan a punt de desaparèixer el 80% dels locals legals d'Espanya "en un context en què no hi ha ajudes directes i proliferen" festes en situacions totalment inadequades ".