Sanitat destina a Catalunya 1,2 milions per a polítiques de drogodependències

El Ministeri de Sanitat ha destinat a Catalunya 1.239.000 euros en matèria de drogodependències i amb càrrec a Fons de Béns Decomissats. Aquesta partida es transfereix a la Generalitat per al desenvolupament de programes orientats a la reducció de danys en persones consumidores de drogues en situació d'exclusió social per un import de 944.000 euros i, altres 295.000 euros, que es destinaran a intervencions preventives per reduir l'impacte de l'consum de drogues.





Les comunitats autònomes són les destinatàries dels recursos de Fons per al desenvolupament i execució dels plans i programes de drogues. Així, la Delegació de Govern per al Pla Nacional sobre Drogues assumeix el finançament dels referits programes i la Generalitat assumeix el compromís material de la seva execució.

















El conveni entre les dues administracions també estableix que la Conselleria de Salut remetrà a la Mesa de Coordinació d'Adjudicacions un informe final i d'avaluació de el desenvolupament dels programes.





El Ministeri de Sanitat també ha destinat aquest any 1.384.205 milions a Catalunya perquè s'executin polítiques de drogodependència tal com es va aprovar en el ple de la Conferència Sectorial d'al Pla Nacional sobre drogues a principis de setembre. Aquesta quantitat, que es contempla en els pressupostos generals de l'Estat i es transfereix a la Generalitat, està destinada a sufragar programes d'atenció directa a addiccions, programes de prevenció, d'atenció a famílies, de rehabilitació i reinserció social i laboral. Catalunya és la segona comunitat autònoma que més fons rep.