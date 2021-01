Llibertat provisional per als dos detinguts de la 'rave' il·legal de Llinars de Vallès

La magistrada del Jutjat d'Instrucció 1 de Granollers ha acordat aquest dilluns la llibertat provisional amb compareixences periòdiques al jutjat per als dos presumptes organitzadors de la 'rave' il·legal en una nau als afores de la localitat Llinars de Vallès





Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) aquest dilluns, els detinguts han contestat només a les preguntes dels seus advocats i la causa està oberta pels delictes de resistència i desobediència.





Les altres quatre persones identificades seran citades per declarar en el moment que es consideri oportú a mesura que avanci la instrucció segons s'ha precisat.









Els Mossos d'Esquadra segueixen investigant a més persones com a presumptes organitzadores de la 'rave' de Llinars de Vallès que va començar la passada Cap d'Any i que la policia no va desallotjar fins dissabte.





La Policia catalana va intervenir els equips de so i material de la festa, i van organitzar un dispositiu per identificar els participants i practicar tests d'alcoholèmia i drogues als havien de conduir.





El director general dels Mossos, Pere Ferrer, va explicar en el mateix escenari de la festa il·legal que es van aixecar 215 actes i que els assistents s'enfronten a sancions de fins a 3.000 euros, mentre que per als organitzadors la multa pot arribar als 600.000 euros " per incomplir la normativa "per prevenir contagis de Covid-19.