Catalunya comença a vacunar els professionals sanitaris

Catalunya ha començat a vacunar enfront del Covid-19 als professionals sanitaris a l'ésser un dels grups prioritaris de la primera etapa de l'estratègia de vacunació, ha explicat aquest dilluns la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés.













Ho ha dit en roda de premsa al costat del conseller d'Interior, Miquel Sàmper, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Inma Solé, i el comissari dels Mossos d'Esquadra Miquel Esquius .





Fins al moment Catalunya ha administrat la vacuna de Pfizer contra el coronavirus a 8.293 persones des que va començar la campanya de vacunació el 27 de desembre.





No obstant això, Argimon ha defensat que arribaran a l'objectiu de la primera etapa de la campanya de vacunació d'arribar a les 748.000 persones vacunades en les pròximes 12 setmanes: "Estic plenament confiat".





El secretari ha confirmat que aquest dilluns al matí ha arribat una altra partida de dosis que s'han distribuït mitjançant dos enviaments per administrar 33.000 dosis entre les residències catalanes i també a professionals sanitaris.





De fet, fonts del departament han explicat que al llarg del dia s'administraran dosis a professionals de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, l'Hospital Josep Trueta de Girona i l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, entre d'altres.





"DISFUNCIONS logístiques"

A l'ésser preguntat per si s'ha volgut córrer massa amb la campanya de vacunació, Argimon ha lamentat "disfuncions logístiques" per les quals no han aconseguit l'objectiu de 60.000 vacunacions durant la primera setmana.





Així mateix, ha insistit que en el fet que "només" porten quatre dies i ha advocat per analitzar-lo amb profunditat; i també ha dit que confia a recuperar el ritme de vacunació per assolir l'objectiu de la primera etapa.





Argimon ha especificat que en l'actualitat Catalunya disposa de 250 neveres per mantenir les dosis, una xifra "suficient" per portar a terme aquesta primera etapa de la campanya.





INFERMERIA

De les 6.000 infermeres que s'han presentat voluntàries per a la campanya de vacunació, 4.000 d'elles ja han passat la formació en el marc d'una estratègia que segons Argimon "serà contínua".





També ha destacat el compromís "brutal" de la infermeria catalana i ha reiterat que necessiten a 500 d'elles com equips itinerants per a la vacunació en residències pel que ha descartat ampliar aquests equips.





MAXIMITZAR LA VACUNACIÓ

Argimon ha assegurat que començar a vacunar sanitaris no ha estat "una decisió no planificada" sinó que és un grup essencial que estava previst per poder avançar en la campanya.





D'aquesta manera, tot i que ha destacat que la "prioritat" segueixen sent els centres residencials, ha concretat que si alguna residència cau per un brot s'avançarà amb els sanitaris per poder maximitzar la vacunació, en les seves paraules.