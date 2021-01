Fernández anuncia que Eva Parera serà la número tres del PP a les eleccions catalanes

El president del PP català i candidat a les eleccions del 14 de febrer, Alejandro Fernández, ha anunciat aquest dilluns que la regidora i secretària general de BCN Canvi, Eva Parera, l'acompanyarà com a número tres de la llista per Barcelona.









En roda de premsa telemàtica, Fernández ha donat les gràcies a el líder de BCN Canvi, Manuel Valls per la seva generositat a l'anunciar que no es presenta a aquestes eleccions i que dóna llibertat als membres del seu partits per poder incorporar-se a la candidatura del PP: "Crec que ha demostrat que és un bon polític en la mesura que té al cap sumar en lloc de dividir".





A més ha assegurat que l'objectiu del PP en aquests comicis serà el de reunificar l'espai constitucionalista des de Catalunya, i que volen "ser capaços de sumar i d'integrar".





D'altra banda, Fernández ha considerat que el candidat de PSC i ministre de Sanitat, Salvador Illa, té el mal costum de mentir: "Va mentir amb el grup d'experts, amb les dades de la pandèmia, va mentir el dia abans d'anunciar la seva candidatura a la Generalitat negant tres vegades com Sant Pere, i menteix quan diu que no pactarà amb els separatistes ".





I l'ha acusat d'utilitzar el Ministeri de Sanitat com a plataforma electoral: "En plena etapa de vacunació és una autèntica immoralitat política i en la pròpia actuació de l'Illa. És incompatible fer política partidista com a candidat de PSC i alhora tenir cura de la salut" .





EVA PARERA

Per la seva banda, la ja número 3 del PP a les eleccions catalanes, Eva Parera, ha comparat la figura d'Alejandro Fernández amb la de Manuel Valls: "En un moment en què la política estava radicalitzada apareix una figura com Valls que fa el que Alejandro ara està proposant: sumar davant aquells que divideixen, davant els nacionalismes. Responsabilitat i suma ".





Per Parera, el constitucionalisme és l'única manera de "enfrontar el problema que s'està vivint a Catalunya" i ha fet una crida a gestionar amb sentit comú i a pactar i sumar, per respecte als ciutadans i a les institucions.





"En un moment en què a la política són tot passos a una banda, és important que hi hagi gent que segueixi donant passos adelant i", ha dit, i ha recordat que des de l'Ajuntament de Barcelona tant el PP com BCN Canvi han exercit un vot responsable a favor dels pressupostos municipals.