Salvador Illa: "La pandèmia al nostre país segueix creixent"

La situació de l'epidèmia al país és de creixement. Per això tots els consellers de les comunitats autònomes han mostrat la seva preocupació col·lectiva, atès que segons s'ha informat la roda de premsa posterior a Consell Interterritorial de Salut, hi ha un risc molt alt en set territoris. Sobretot a Extremadura i les Illes Balears.





No obstant això està previst que hi hagi 4,5 milions de vacunats en el primer trimestre del 2021. Una cosa que fa pensar que "hem començat una etapa d'esperança" pel que cal "reconèixer l'ingent treball que estan duent a terme les CCAA i la feina dels professionals implicats "han asseverat els responsables del Ministeri de Sanitat.





El procés de vacunació "serà llarg i continuat" per aconseguir l'objectiu de Sanitat que és el d'arribar a la "immunització col·lectiva".





Des de Sanitat han demanat"un comportament responsable de la ciutadania" per assolir aquest "objectiu compartit". Atès que des del Ministeri de Sanitat s'insisteix "el virus no està derrotat" de manera que "no cal abaixar la guàrdia" i a més que sigui important tenir "normes és igual d'important complir-les quotidianament".





Per a la Dra. Serra a l'observar les tendències de la pandèmia clarament a Espanya la "tendència és ascendent". En la seva compareixença ha afirmat que ara mateix hi ha "1.958.844 persones contagiades per Covid-19 a Espanya". La incidència mitjana acumulada a Espanya ara mateix se situa al voltant dels 278 casos per cada 100.00 habitants. Però a Extremadura la incidència és de 600 casos i a les Balears de 529. Però a més existeixen 7 comunitats que superen els 300 casos per cada 100.000 habitants. Una cosa que ha fet que ja algunes comunitats "hagin anunciat mesures immediates i altres ho faran en els propers dies". De fet Catalunya ha anunciat un confinament de 10 dies a partir de l'proper 7 de gener d'aquest 2021.





A més el 14% dels test PCR han donat fins ara positius enfront del 7,5% que es donava a principis del mes de desembre en un clar creixement de la pandèmia a la seva infecció entre la població espanyola. Almenys 83 milions de persones a tot el món estan contagiades i prop de 1.800.000 de les infectades han mort.









EL MINISTRE DEMANA QUE ES VALORE L'ESFORÇ CONJUNT DE TOTES LES COMUNITATS AUTÒNOMES EN LA VACUNACIÓ









El ministre, Salvador Illa, ha assegurat en la seva intervenció davant els mitjans després de la reunió interterritorial que "la pandèmia a Espanya segueix creixent".





Però ha volgut incidir en "l'esforç titànic de totes les comunitats autònomes en el procés de vacunació. Això no és una competició. Cal recordar que aquest procés de vacunació és una coordinació que es realitza a nivell europeu i és un camí d'esperança. Pel que no cal establir rànquings entre comunitats ".





A més ha remarcat "cal transmetre a la població que comptem amb un gran sistema de sanitari per generar confiança en aquest procés que serà llarg. Però és important no baixar la guàrdia en les pròximes setmanes ".





ILLA NO DIMITIRÀ DEL SEU CÀRREC FINS A L'INICI DE LA CAMPANYA ELECTORAL CATALANA





Preguntat sobre si pensa deixar el seu càrrec de Ministre de Sanitat a l'ésser designat com a cap de llista de PSC en les pròximes eleccions catalans. Illa ha insistit als mitjans "fins a l'inici de la campanya electoral, amb humilitat i discreció seguiré exercint les meves funcions com a Ministre de Sanitat en aquesta pandèmia".





D'aquesta manera Illa ha contestat a les peticions dels seus oponents polítics i fins i tot els socis de govern de què forma part, Podem que s'han unit aquest mateix dilluns a Ciutadans, PP, Vox i han demanat la "dimissió del Ministre".