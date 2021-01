La Fundació ”la Caixa” reforça el seu compromís amb la cultura en un any marcat per la crisi del COVID-19

La Fundació ”la Caixa” ha fet balanç de l’assistència als seus centres i a les seves exposicions culturals i científiques durant l’any que s’acaba de tancar. Aquest any, marcat per la situació de pandèmia, l’entitat ha fet un gran esforç per mantenir oberts els centres sempre que ha estat possible, amb l’objectiu de continuar apropant la cultura a la ciutadania. I ho ha fet reprogramant les seves exposicions i activitats, i complint en tot moment els requeriments de seguretat sanitària. Tots els centres de l’entitat van haver de tancar les portes entre el 13 de març i l’1 de juny (van ser els primers a reobrir a moltes ciutats), i posteriorment han afrontat limitacions de capacitat molt severes i una reducció dràstica de les activitats programades tant per al públic general com per a l’educatiu.













Malgrat tots aquests condicionants, les propostes culturals, científiques i educatives de l’entitat en el conjunt de l’Estat van rebre la visita de 3,8 milions de persones el 2020. Aquesta xifra inclou els visitants dels centres de la Fundació ”la Caixa” (1,2 milions) i els de les nombroses exposicions itinerants organitzades per tot el territori (2,6 milions). Els vuit centres CaixaForum i CosmoCaixa van rebre 1,2 milions de visitants, cosa que representa el 35% del total de visitants que hi van anar durant el 2019. Aquesta xifra reflecteix la confiança que el públic ha dipositat en la programació d’exposicions de l’entitat després de la reobertura dels centres. Cal destacar, a tall d’exemple, que els centres de Barcelona i Madrid han registrat mitjanes diàries de 1.000 visitants durant alguns caps de setmana, fins a arribar a completar la capacitat permesa.













Per a aquest curs 2020-2021, la Fundació ”la Caixa” ha presentat l’oferta cultural més àmplia de la xarxa CaixaForum, amb una constellació de 34 exposicions, 25 de les quals estan programades en centres i 9 són mostres itinerants que recorren Espanya i Portugal. Totes giren a l’entorn d’un mateix lema, «Creiem en la cultura. Creixem en la cultura», convençuts com estem que la cultura obre portes i finestres i és un pas endavant per contribuir a superar la crisi sociosanitària actual. Nota de premsa Com a novetat d’aquesta temporada, la programació de la Fundació ”la Caixa” combina de forma transversal cultura i divulgació científica, dos móns que acostumen a tractar-se per separat, tot i que en la vida es connecten, es complementen i conviuen.