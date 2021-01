Dos positius per covid-19 a l'staff tècnic de l'Barça però la plantilla dona negatiu

El FC Barcelona ha informat que dos membres de el cos tècnic del primer equip han donat positiu per coronavirus, encara que no ha revelat la identitat dels contagiats, que ja es troben aïllats en els seus domicilis hores abans de el partit de Lliga d'aquest dimecres 6 de gener contra l'Athletic Club de Marcelino García Toral a partir de les nou del vespre a l'Estadi de San Mamés.





El club barcelonista (amb un horitzó que podria oferir també novetats pel que fa a data i format de les eleccions a la presidència previstes per al 24 de gener) ha informat a les "autoritats esportives i sanitàries competents" de l'resultat de les proves PCR realitzades aquest dilluns amb el resultat de dos positius per Covid-19 pel que fa a membres de l' 'staff' del primer equip de futbol.









FC Barcelona





Per altre banda, tota la plantilla s'ha fet proves PCR aquest dimarts "tal com marca el protocol de Laliga", segons ha remarcat l'entitat blaugrana. Ha donat negativa i, per tant, no perilla el partit del Dia de Reis davant l'Athletic Club.