Demanda judicial de les federacions esportives contra les noves restriccions de la Generalitat

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha alertat que el tancament a el públic de gimnasos i equipaments esportius en espais tancats decretat per la Generalitat per frenar els contagis de Covid-19 suposarà un "cop de mort per a l'esport català".





L'organisme que presideix un Gerard Esteva que segueix exhibint acusats desencontres amb la Secretaria General de l'Esport de Govern català que dirigeix Gerard Figueras entén que l'esport no és un problema sinó una de les "solucions". La UFEC tornarà a presentar una demanda judicial per una "decisió sense fonament" i ha cridat a l'Executiu català a rectificar ia assumir responsabilitats





La UFEC segueix qualificant les noves mesures d ' "injustes i arbitràries" i ha posat en valor que l'activitat esportiva podria millorar la salut de la ciutadania per lluitar en millors condicions contra l'coronavirus.









Partits de Primera Catalana de futbol així com altres activitats segueixen paralitzats Foto @FJMonfort





Les federacions esportives catalanes consideren que les ajudes directes a el sector anunciades per la Generalitat i valorades en 15 milions d'euros són "totalment insuficients" xifrant les pèrdues mensuals de el sector en 70 milions d'euros.





L'entitat presidida per Gerard Esteva ha reclamat compensacions que "estiguin a l'altura del que representa l'esport català en el seu conjunt i en el teixit productiu català". Insisteix que les mesures anunciades aquest dilluns suponenun "cop de mort" per a l'esport català que "tornarà als índexs dels anys 80" previs als inoblidables i reeixits Jocs de Barcelona-92 '