Quants anys necessites treballar per comprar un habitatge?

El preu de l'habitatge és un factor determinant per analitzar l'esforç monetari requerit per accedir-hi. No obstant això, no ho és tot. El nivell de renda de les famílies és l'altre costat de l'equació per determinar l'esforç que s'ha de fer per adquirir un habitatge.













Tot i que el metre quadrat mitjà més car és a la Comunitat de Madrid, l'habitatge que més costa comprar a les Illes Balears, on l'habitatge ha pujat amb força.





Així ho mostra l'Índex d'Esforç Immobiliari, que mesura el nombre d'anys de sou brut íntegre que un ciutadà mitjà necessita destinar per a la compra d'un habitatge de tipus mitjà.





A Espanya, aquest indicador s'ha situat en 7,5 anys a el tancament de el quatre trimestre del 2020, segons es recull en un informe de la Societat de Taxació.

Aquest indicador, que se situa a el tancament de 2020 a el mateix nivell que el tercer trimestre del 2018, es calcula a nivell de comunitat autònoma a partir de l'quocient entre el valor de mercat de l'habitatge i els ingressos mitjans bruts anuals que publica l'INE a la seva enquesta anual d'estructura salarial.





LES REGIONS PRESENTEN UN ESFORÇ INFERIOR A EL DE LA MITJANA D'ESPANYA





Balears es col·loca com l'autonomia on més anys es necessiten per accedir a un habitatge (16,5), dues dècimes més que fa un any. Per contra està la Rioja, on l'accés a l'habitatge requereix de 4,5 anys de sou íntegre, quatre dècimes menys que fa un any.





Per darrere:





Múrcia (4,7 anys de salari)

Extremadura (5,1)

Astúries (5,1)

Castella-la Manxa i Aragó (5,2)

Comunitat València i Castella i Lleó (5,5)

Navarra (6,1)

Cantàbria 6,4

Andalusia (6,7)

Galícia (6,9)

País Basc i Canàries (7,2).





LES REGIONS EN QUÈ CAL ESFORÇAR MÉS PER COMPAR UN HABITATGE





Només tres regions tenen mostren un esforç superior a la mitjana, però és cert que entre les tres es troben les dues economies més grans de país, que solen presentar influxos nets de població (entra més població de la que surt).





Balears lidera el rànquing amb 16,5 anys.

Catalunya es necessiten 8,5 anys de salari per comprar un habitatge.

Madrid són necessaris 8,6 anys.





L'elevat ràtio a les illes és producte de la forta demanda d'habitatge turístic, al costat d'una escassetat de sòl urbanitzable, que infla els preus a les ciutats que reben a una major proporció de turistes.





Malgrat tot, Espanya es troba molt lluny dels 13,7 anys de salari que es necessitaven per comprar un habitatge el 2006, en plena bombolla immobiliària. A les Illes Balears la ràtio va arribar a superar els 23 anys de salari.